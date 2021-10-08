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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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توك شو

التجارة والصناعة: الرئيس يهتم بكل مايخص المواطن البسيط.. فيديو

وزيرة التجارة والصناعة
وزيرة التجارة والصناعة ، الدكتورة نيفين جامع

قالت الدكتورة نيفين جامعةوزيرة التجارة والصناعة، على خلفية انطلاق معرض تراثنا ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بكل ما يخص المواطن المصري ، وخاصة المواطن البسيط. 

وتابعت وزيرة التجارة والصناعة ، خلال لقاء لـ فضائية "اكسترا نيوز " ، أن المعرض يخاطب شريحة من المواطنين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، المتخصصة في الحرف اليدوية .

وصرحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بأن معرض “تراثنا”، الذي ينظمه الجهاز تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، يضم جناحا مخصصا لمشروعات شباب المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من مختلف المراكز والقرى المستهدفة من المبادرة والذين استفادوا من خدمات الجهاز المالية وغير المالية فى إقامة وتطوير مشروعاتهم لتتلائم منتجاتها مع احتياجات السوق والأذواق العصرية من مختلف الحرف التراثية.

وأضافت أن المنتجات المعروضة تتميز بالجودة والذوق الرفيع والتنوع ومنها السجاد والكليم اليدوى والمفروشات والملابس التراثية والاكسسوارات والمنتجات النحاسية والجلدية والمفروشات والانتيكات والتحف وذلك من محافظات أسوان والفيوم والغربية والمنيا وأسيوط والأقصر والبحيرة وبنى سويف والمنوفية والوادى الجديد وسوهاج والإسماعيلية.

التجارة والصناعة وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي توك شو

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