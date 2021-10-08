العثور على 3 لاجئين سوريين تعرضوا لضرب مبرح على الحدود البولندية البيلاروسية

عثرت قوات حرس الحدود في بيلاروسيا على 3 لاجئين سوريين، 2 منهم في حالة صحية متدهورة، على الحدود مع بولندا.

وبحسب المرصد السوري نشرت قناة دائرة حرس الحدود في بيلاروسيا على يوتيوب مقطع الفيديو، كما نشرت بيانًا على صفحة شرطة حدود بيلاروسيا في موقع التواصل (VK).

وقال أحد اللاجئين إن القوات البولندية أبرحتهم ضربًا وألقت بهم إلى الحدود البيلاروسية البولندية.

وقالت وسائل إعلام محلية إن 2 من اللاجئين الثلاثة كانا فاقدين للوعي، وإن حرس الحدود البولندي كان يراقب ما يحدث دون أن يحاول مساعدتهم.

وأشارت دائرة الحدود البيلاروسية إلى وجود آثار لجر اللاجئين على الأرض من الجانب البولندي، ما يشير إلى إجبارهم قسرًا على المغادرة.

وخلال محادثة مع حرس الحدود البيلاروسي، قال أحد اللاجئين إنهم جميعًا مواطنون سوريون. وقد اعتقلتهم قوات الأمن البولندية على الأراضي البولندية ثم اقتيدوا بالقوة إلى الحدود البيلاروسية، على الرغم من طلبهم اللجوء.

كما تعرضوا للضرب من جانب قوات الأمن البولندية بعد رفضهم مغادرة بولندا إلى بيلاروسيا. ونقل اللاجئون الثلاثة إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.