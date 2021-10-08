عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العثور على 3 لاجئين سوريين تعرضوا لضرب مبرح على الحدود البولندية البيلاروسية

لاجئين سوريين / أرشيفية
لاجئين سوريين / أرشيفية

عثرت قوات حرس الحدود في بيلاروسيا على 3 لاجئين سوريين، 2 منهم في حالة صحية متدهورة، على الحدود مع بولندا.

وبحسب المرصد السوري نشرت قناة دائرة حرس الحدود في بيلاروسيا على يوتيوب مقطع الفيديو، كما نشرت بيانًا على صفحة شرطة حدود بيلاروسيا في موقع التواصل (VK).

وقال أحد اللاجئين إن القوات البولندية أبرحتهم ضربًا وألقت بهم إلى الحدود البيلاروسية البولندية.

وقالت وسائل إعلام محلية إن 2 من اللاجئين الثلاثة كانا فاقدين للوعي، وإن حرس الحدود البولندي كان يراقب ما يحدث دون أن يحاول مساعدتهم.

وأشارت دائرة الحدود البيلاروسية إلى وجود آثار لجر اللاجئين على الأرض من الجانب البولندي، ما يشير إلى إجبارهم قسرًا على المغادرة.

وخلال محادثة مع حرس الحدود البيلاروسي، قال أحد اللاجئين إنهم جميعًا مواطنون سوريون. وقد اعتقلتهم قوات الأمن البولندية على الأراضي البولندية ثم اقتيدوا بالقوة إلى الحدود البيلاروسية، على الرغم من طلبهم اللجوء.

كما تعرضوا للضرب من جانب قوات الأمن البولندية بعد رفضهم مغادرة بولندا إلى بيلاروسيا. ونقل اللاجئون الثلاثة إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وزير خارجية سوريا: محاولات تركيا بـ "تتريك" بلادنا واهمة

سوريا.. وزير الخارجية : مكافحة الإرهاب مستمرة حتى القضاء عليه

قوات حرس الحدود بيلاروسيا لاجئين سوريين بولندا سوريا

موضوعات متعلقة

أكبر عملية منذ 2019..ألمانيا تعيد 8 نساء انضممن لـ داعش و23 طفلا من سوريا

سوريا.. لا صحة لخبر سقوط طائرة تقل 150 راكبا في البحر المتوسط

ترشيحاتنا

تزوجت 10 مرات ولا تعرف أخواتها.. أبرز تصريحات سهير رمزي مع وفاء الكيلاني

الطفولة والأمومة يتدخل ضد طبيب يقوم بإجراء عملية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث

وزير الأوقاف: الجهل والمغالطة أضرا بتجديد الخطاب الديني

إيران تعلن التوصل إلى "اتفاقات معينة" مع السعودية

قفزة كبيرة في الإعلام الرقمي.. الحكومة: قرابة 60 مليون مستخدم للإنترنت بمصر

دول أوروبية تطالب بإقامة أسوار وجدران لحماية حدود الاتحاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين

تعديل مدة غلق المدارس أو الفصول حال ظهور كورونا لتصبح أسبوعين وليس 28 يوما

قتلى وجرحى في انفجار استهدف مسجدا بأفغانستان عقب صلاة الجمعة

بعد تطبيق الزيادة الجديدة .. الحبس وغرامة تصل مليون جنيه عقوبة التلاعب بـ أسعار البنزين

بعد زيادة البنزين.. وكيل خطة النواب: لا زيادة في أجرة المواصلات.. وأي متلاعب سيحاسب

منها زيادة تكلفة الخام.. البترول تكشف أسباب تعديل أسعار البنزين

رفع دعوى الحسبة.. أول تحرك برلماني بعد واقعة "المحلل الشرعي"

مستعمرات الكهرباء .. إخلاء أكثر من 5000 شقة وفيلا من الورثة وأصحاب المعاشات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. «هزمنا كوتوكو».. كيف احتفل أهالي أسوان بلقب الأهلي الأفريقي بعد مباراة الرعب؟

"أوتوستراد" تعزف ألبومها الجديد في حفلها بساقية الصاوي .. صور

كواليس عالم أبناء عمرو دياب.. كيف اختاروا لأنفسهم طقوسًا مختلفة صنعت جمهورًا على السوشيال ميديا؟

رئيس صاحب مزاج .. ماذا يفعل فلاديمير بوتين خارج الكرملين ؟ |شاهد

فيديو

فيديوجراف.. جسدك في خطر.. فتاة تروي مأساتها بسبب ملابسها الضيقة

قبل مواجهة بيج رامي.. وفاة أسطورة كمال الأجسام جورج بيترسون

فيديوجراف.. جدل في المدارس بسبب مسلسل لعبة الحبار Squid Game‏

تعمدا الوقوع في بِركة.. قصة سيشن عروسين في الطين

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ماهية كرة القدم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ركن الإسلامي الثاني

أحمد شيخو يكتب: «أوجلان».. فلسفة الحياة الحرة والسلام

د. سلامة عمر يكتب: التحول الرقمي.. مدخل لجودة التعليم الأزهري

د. محمد يوسف يكتب: «حبة الغلة» القاتلة

وفاء أبو السعود تكتب: ملحمة النصر ومصر تواصل انتصاراتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

عاطف عبد الستار

الأهداف الخبيثة لتوقف السوشيال ميديا

د.محمود بكري

معركة الوعي (6)

نهال علام

«السادات».. رجل الحب والحرب

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تهديدات المنطقة الرمادية

علاء حيدر

تنمية سيناء.. العبور الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ