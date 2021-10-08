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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اثناء نقل جثامين 9 ضحايا.. مسعفان يعيدان 160 ألف جنيه لأصحابها

المسعفين
المسعفين

حالة من الحزن يعيشها اهالي مدينة اطفيح بالجيزة عقب مصرع 9 افراد من اسرة واحدة اثر انقلاب سيارتهم على الطريق الصحراوي الشرقي الا ان صورة مضيئة وسط الحادث الأليم خففت من حدة الحزن. 

اثناء نقل جثامين الضحايا بسيارات الإسعاف عثر المسعفان مندوه سعيد وحسين عبد التواب على حقيبة بداخلها مبلغ تخطى 160 الف جنيه ملك 2 من الضحايا كما عثرا على مصوغات ذهبية وعدد من الهواتف المحمولة فقاما بحملها بحوزتهما حتي الانتهاء من نقل الضحايا الى مشرحة المستشفى ورضيع مصابا لتلقي العلاج ثم قاما بتسليم "الأمانة" الى مركز شرطة أطفيح حتي يتم اعادتها لذوي المتوفين. 

واشاد اهالي المدينة بالتصرف الأمين من المسعفين وقدموا لهما كامل التحية والاحترام لامانتهما. 

وأجرت نيابة الصف برئاسة المستشار محمود هاشم رئيس النيابة تحقيقات موسعة في مصرع 9 اشخاص من عائلة واحدة بينهم أطفال عقب انقلاب سيارتهم على الطريق الصحراوي الشرقي بأطفيح. 

وصرحت النيابة بدفن جثامين الضحايا وتسليمهم لذويهم، كما طلبت تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة وكيفية حدوثها وقررت ندب لجنة فنية من المرور لفحص السيارة وبيان ما تعرضت له من اعطال قد تكون ادت للحادث. 

وعثر رجال الأمن والإسعاف على 110 آلاف جنيه، وحلق ذهب، وعدد من الهواتف المحمولة، داخل سيارة شهدت مصرع 9  أشخاص من عائلة واحدة على الطريق الصحراوي الشرقي، وتم تسليمها لقسم شرطة أطفيح.

وعثر بحوزة جثة إحدى الضحايا على حلق ذهب و2800 جنيه، كما عثر على 108 آلاف جنيه أخرى تعود لباقي الضحايا.

وكشفت التحريات أن قائد السيارة عجوز كان رفقة زوجتيه وزوجتي نجليه و5 أطفال لقوا مصرعهم جميعا باستثناء رضيع، عمره 9 أشهر، يصارع الموت داخل غرفة العناية المركزة إثر إصابته بنزيف في المخ، وأن جميع المتوفين مصابين بكسور وكدمات بكل أنحاء الجسد، وبينهم جنين توفى بعد خروجه من رحم والدته.

تلقي المقدم محمد سعيد رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري قبل نفق أطفيح إتجاه محافظة بني سويف بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المركز ووجود ضحايا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

 وبالفحص تبين أن السيارة كان بداخلها عجوز كان رفقة زوجتيه وزوجتي نجليه و6 أطفال لقوا مصرعهم جميعا باستثناء رضيع، عمره 9 أشهر، وكان من بين المتوفين سيدة حامل فى شهرها الأخير وتبين خروج الجنين ثم وفاته، وتم نقل الجثث إلي مشرحة مستشفي أطفيح المركزي.

تحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

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