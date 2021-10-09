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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رب ضارة نافعة.. زيادة الإقبال على مطعم بعد موجة من الفيضانات.. فيديو

مطعم
مطعم

ظنّت تيتبورن غوتيمانون أن مطعمها الواقع على ضفة نهر تشاو فرايا في تايلاند سيغلق أبوابه للأبد بسبب موجة فيضانات زادت المشكلات التي يواجهها المطعم بالفعل بسبب جائحة «كوفيد 19». لكن المد المرتفع في النهر هذا الأسبوع أصبح على غير المتوقع نعمة لا نقمة.

 وحسب ما ذكرته وكالة «رويترز» البريطانية، فبدلاً من أن يغلق المطعم بسبب المياه، ذاع صيته في أنحاء تايلاند، إذ ظل مفتوحاً للزبائن الذين بدا عليهم الاستمتاع بتناول الطعام وسيقانهم في الماء، بينما يقفون ويضحكون كلما تسبب قارب يمر بإرسال أمواج صغيرة صوبهم.

وقالت تيتبورن، التي تدير مقهى ومطعم «تشاو فرايا أنتيك» في نونتابوري، شمال بانكوك: «الزبائن يحبون الأمواج... ما ظننت أنه سيكون محنة تحول إلى منحة، وما حسبته أزمة صار فرصة».

وانتشرت كالنار في الهشيم مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي للزبائن وهم جالسون على المقاعد وسط الماء ويأكلون ويستمتعون ويحاولون تحاشي الأمواج التي تدفعها القوارب تجاههم.

وشهد نحو 30 إقليماً في شمال البلاد ووسطها فيضانات في الأسابيع القليلة الماضية، ما رفع مستوى المياه في النهر الشهير الذي يتدفق عبر بانكوك.

فيضانات المطعم جائحة كوفيد النهر

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