نشرة أخبار البلد.. لا زيادة في أسعار المواصلات والكهرباء.. والدولة تنفي الاستغناء عن موظفي الضرائب

نشر "صدى البلد"، عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات القليلة الماضية نرصدها في السطور التالية:
خالد قاسم لـ صدى البلد: لا زيادة في أسعار المواصلات العامة.. ورقابة صارمة على المواقف
https://www.elbalad.news/4995678
انتظام حركة مسير القطارات بخط "إمبابة - المناشي - إيتاي البارود"
https://www.elbalad.news/4995528
بعد زيادة البنزين.. وزير الكهرباء: الأسعار المعلنة لن تتغير حتى 2025
https://www.elbalad.news/4995490
مهلة لتصحيح أوضاع المخالفين لقانون الوافدين واقامتهم بقطر حتي نهاية ديسمبر
https://www.elbalad.news/4995418
المالية: خطة لتنمية مهارات العاملين بالضرائب وإتاحة فرص عمل للخريجين للتعامل مع الأنظمة المميكنة
https://www.elbalad.news/4995410
مستعمرات الكهرباء .. إخلاء أكثر من 5000 شقة وفيلا من الورثة وأصحاب المعاشات
https://www.elbalad.news/4995326
الدولة تنفي الاستغناء عن موظفي الضرائب تزامناً مع رقمنة المنظومة
https://www.elbalad.news/4995405
قفزة كبيرة في الإعلام الرقمي.. الحكومة: قرابة 60 مليون مستخدم للإنترنت بمصر
https://www.elbalad.news/4995637