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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة أخبار البلد.. لا زيادة في أسعار المواصلات والكهرباء.. والدولة تنفي الاستغناء عن موظفي الضرائب

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

نشر "صدى البلد"، عددا من الأخبار الهامة  خلال الساعات القليلة الماضية نرصدها في السطور التالية:

 

خالد قاسم لـ صدى البلد: لا زيادة في أسعار المواصلات العامة.. ورقابة صارمة على المواقف
https://www.elbalad.news/4995678

 

انتظام حركة مسير القطارات بخط "إمبابة - المناشي - إيتاي البارود"
https://www.elbalad.news/4995528

 

بعد زيادة البنزين.. وزير الكهرباء: الأسعار المعلنة لن تتغير حتى 2025
https://www.elbalad.news/4995490

 

مهلة لتصحيح أوضاع المخالفين لقانون الوافدين واقامتهم بقطر حتي نهاية ديسمبر

https://www.elbalad.news/4995418

 

المالية: خطة لتنمية مهارات العاملين بالضرائب وإتاحة فرص عمل للخريجين للتعامل مع الأنظمة المميكنة

https://www.elbalad.news/4995410

 

مستعمرات الكهرباء .. إخلاء أكثر من 5000 شقة وفيلا من الورثة وأصحاب المعاشات
https://www.elbalad.news/4995326

 

الدولة تنفي الاستغناء عن موظفي الضرائب تزامناً مع رقمنة المنظومة
https://www.elbalad.news/4995405


قفزة كبيرة في الإعلام الرقمي.. الحكومة: قرابة 60 مليون مستخدم للإنترنت بمصر
https://www.elbalad.news/4995637
 

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