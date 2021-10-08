نشرة أخبار البلد.. لا زيادة في أسعار المواصلات والكهرباء.. والدولة تنفي الاستغناء عن موظفي الضرائب

نشر "صدى البلد"، عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات القليلة الماضية نرصدها في السطور التالية:

خالد قاسم لـ صدى البلد: لا زيادة في أسعار المواصلات العامة.. ورقابة صارمة على المواقف

https://www.elbalad.news/4995678

انتظام حركة مسير القطارات بخط "إمبابة - المناشي - إيتاي البارود"

https://www.elbalad.news/4995528

بعد زيادة البنزين.. وزير الكهرباء: الأسعار المعلنة لن تتغير حتى 2025

https://www.elbalad.news/4995490

مهلة لتصحيح أوضاع المخالفين لقانون الوافدين واقامتهم بقطر حتي نهاية ديسمبر

https://www.elbalad.news/4995418

المالية: خطة لتنمية مهارات العاملين بالضرائب وإتاحة فرص عمل للخريجين للتعامل مع الأنظمة المميكنة

https://www.elbalad.news/4995410

مستعمرات الكهرباء .. إخلاء أكثر من 5000 شقة وفيلا من الورثة وأصحاب المعاشات

https://www.elbalad.news/4995326

الدولة تنفي الاستغناء عن موظفي الضرائب تزامناً مع رقمنة المنظومة

https://www.elbalad.news/4995405



قفزة كبيرة في الإعلام الرقمي.. الحكومة: قرابة 60 مليون مستخدم للإنترنت بمصر

https://www.elbalad.news/4995637

