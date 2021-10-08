سفارة مصر بأوسلو تكرم البطلة سمر حمزة الحاصلة على برونزية بطولة العالم للمصارعة.. صور

احتفلت السفارة المصرية بأوسلو بالبطلة المصرية سمر حمزة الحاصلة على المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة العالم للمصارعة سيدات تحت وزن ٧٦ كجم، والتي أُقيمت في العاصمة النرويجية خلال الفترة من ٤ إلى ٧ أكتوبر الجاري.

استقبل السفير عمرو رمضان، سفير جمهورية مصر العربية لدى النرويج، اللاعبة المصرية ومدربها الكابتن محمد طلبة الأدوش المدير الفني للمنتخب المصري بدار السكن بهذه المناسبة.

وأعرب السفير عن فخره بالبطلة المصرية التي استطاعت تحقيق إنجاز كبير يُحسب لها وللرياضة المصرية، وتمنى لها التوفيق فى البطولات القادمة لتستمر كمثل يحتذى به، معبراً عن إعتزازه بتحقيقها هذا الإنجاز الكبير حيث أنها أول ميدالية فى تاريخ مصر على مستوى بطولات السيدات في المصارعة، والأولى منذ عام ٢٠٠٦ بالنسبة للرجال والسيدات.

وتواصل د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع السفير المصري، حيث أعرب عن تقديره للدعم الذى تقدمه السفارات المصرية نيابة عن الدولة للأبطال المصريين أثناء تمثيلهم لمصر في الخارج في المناسبات الرياضية الدولية المختلفة.

كما تواصل مع البطلة المصرية لتهنئتها بالإنجاز الجديد، متمنياً لها التوفيق في البطولات القادمة، ومؤكداً دعم وزارة الشباب والرياضة للرياضيين المصريين خاصة الموهوبين منهم.

البطلة سمر حمزة

سفارة مصر بأوسلو بالبطلة سمر حمزة