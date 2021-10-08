دينا أبو السعود تعدد مميزات كريم بينكي الطبيعية.. فيديو

نصحت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، بضرورة استخدام غسول أو صابون طبي يحتوي على زبدة الشيا وزيت الزيتون، موضحة أن كل تلك المكونات متواجدة داخل صابونة بينكي التي حققت نجاحا كبيرا بين السيدات.



وتابعت: “أنصح أي سيدة بشرتها دهنية باستخدام صابونة الطمي المغربي”، مشددة على أن شركة ميرتي أنتجت صابون طبي لأنواع البشرة المختلفة.



وأضافت دينا أبو السعود، خلال لقائها ببرنامج “طبيب البلد”، على فضائية “صدى البلد”، أن صابونة العسل والشوفان مناسبة لأصحاب البشرة الدهنية، وصابونة للترطيب العميق للبشرة الجافة.

ولفتت إلى أن شركة ميرتي تقدم لمتابعيها شاور كريم لترطيب الجسم، لاحتوائه على جيل الصبار وفيتامينات.

وأوضحت أن بينكى كريم يحتوى على مجموعة فيتامينات لتفتيح البشرة من أول أسبوع.



وفي سياق متصل، قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، إن صابون بينكي حقق نجاحا كبيرا بين السيدات، متابعة “أنصح أي سيدة بشرتها دهنية باستخدام صابونة الطمي المغربي”.

وأضافت أن صابونة العسل والشوفان مناسبة لأصحاب البشرة الدهنية، وصابونة للترطيب العميق للبشرة الجافة.



وأكدت أن كريم بينكي يستطيع القيام بالتقشير بدون أعراض جانبية نتيجة استخدام مادة الساليسين داخل مكون طبيعي، حيث إنها تزيل الخلايا الميتة وتنقي المسام.