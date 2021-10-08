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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمر عبد العزيز: بدأت مشواري من تحت الصفر

عمر عبد العزيز
عمر عبد العزيز

قال المخرج عمر عبد العزيز إنه بدأ في عالم الفن من تحت الصفر.

وأضاف عمر عبد العزيز، لـ صدى البلد: "كنت أول من يعمل كمخرج من أبناء جيلي، وقدمت أعمالا ستبقى مع الجمهور حينما أرحل”.

وحرص المخرج عمر عبد العزيز على توجيه نصيحة للشباب الجدد من  الكوميديانات، وأبدى رأيه في بعض الاسماء الموجودة على الساحة حاليا.

وأضاف لـ"صدى البلد": “أتمنى أن يستمعوا إلى المخرج لأني أرى الكثير من الفنانين بيزعقوا أمام الكاميرا دون سبب وكأن هذا التمثيل، وأحب الفنان مصطفى خاطر فأنا أراه مشروع كوميديان رهيب وكريم فهمي أيضا ممثل رائع”.

وكان قد كشف المخرج عمر عبد العزيز عن الأعمال التي يعتبرها نقلة في مشواره الفني، قائلا في تصريحات لـ صدى البلد: “الشقة من حق الزوجة كان نقلة كبيرة في مشواري الفني، وأيضا فرحان ملازم آدم، ويارب ولد وغيره من الأعمال”.

عمر عبد العزيز: ندمت على عدد من أعمالي.. و"الشقة من حق الزوجة" نقلة بمشواري الفني.. خاص

عمر عبد العزيز : مصطفى خاطر مشروع كوميديان رهيب | خاص

وأوضح "عمر" أنه ندم على عدد من الأعمال في حياته لكن هذا لا يعطله ووارد في مشوار أي فنان".

وعلى الجانب الآخر، كشف المخرج عمر عبد العزيز مصير الجزء الثاني من فيلم يارب ولد الذي كان يحضر له.

وقال لـ"صدى البلد إن العمل توقف نهائيا بعد رحيل الفنان سمير غانم ودلال عبد العزيز فهما بطلاه الأساسيان، موضحا أن هناك مشاريع كثيرة يحضر لها الفترة القادمة. 

المخرج عمر عبد العزيز كريم فهمي مصطفى خاطر كوميديان سمير غانم دلال عبد العزيز

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