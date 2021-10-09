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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدارس القليوبية تنهي استعدادتها للعام الجديد..إجراءات احترازية وحملات لرفع الإشغالات.. صور

مدارس القليوبية
مدارس القليوبية

انتهت مدارس محافظة القليوبية من استعداداتها لاستقبال الطلاب فى العام الدراسى الجديد حيث من المقرر أن تفتح المدارس ابوابها وفصولها صباح الأحد لاستقبال الطلاب فى أول يوم دراسى.

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من ناحية أخرى تابعت مديرية التربية والتعليم استعدادات وجاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد والانتهاء من أعمال الصيانة وفقا لخطة الدولة والمحافظة ومراجعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظا على أرواح الطلبة والطالبات.


واطمأن الدكتور ياسر محمود وكيل الوزارة على جاهزية الفصول وحجرات المدرسة، وتأكد من وجود بوابات التعقيم بها، مشددا على استكمال أعمال الصيانة البسيطة وتنظيف زجاج الفصول، ومتابعة أعمال النظافة والتطهير بالمدرسة ودهان الأسوار مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتعقيم المدارس، وارتداء الكمامات داخل المدرسة حفاظًا على صحة وسلامة العاملين والطلاب.


وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم متابعة نسبة استلام وتوزيع الكتب الدراسية بكافة المراحل للإدارات التعليمية مع التنسيق مع مديرية الصحة للانتهاء من إجراءات الفحص الطبي الشامل للطلاب بالمراحل المختلفة ، مشيرا الى أن كلمة الصباح فى الطابور فى اليوم الأول سوف تكون عن نصر أكتوبر والعبور العظيم ، مؤكدا على الدور التربوى ودور الموجهين والمتابعين بالإدارات وضرورة معاونة ومساعدة مديرى المدارس في تنفيذ عام دراسي ناجح وتوفير بيئة تعليمية ناجحة.


من جانبها اعلنت محافظة القليوبية حالة الطوارئ لبدء العام الدراسي الجديد ، حيث تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بعض المدارس بمدن  شبرا الخيمة والخصوص و شبين القناطر وطوخ وقها للوقوف على استعدادات وجاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، والانتهاء من أعمال الصيانة، وذلك وفقًا لخطة الدولة والمحافظة ومراجعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة الطلبة والطالبات.


وتفقد محافظ القليوبية خلال جولة رصد استعدادات الدراسة، مدرسة دمنهور شبرا للتعليم الأساسي ومدرسه شبرا الخيمة الإعدادية بحي غرب شبرا، ومدرسة قاسم أمين الرسمية للغات بحي شرق شبرا الخيمة، ومدرسة مجمع الخصوص للتعليم الأساسي،  ومدرسة الثانوية بنات بمدينه الخصوص ومدرسة شبين الرسمية للغات، ومدرسة الثانوية بنات بشبين القناطر ومدرسة الشهيد اللواء ياسر عسر للتعليم الأساسي ومدرسة الشهيد جمال الأكشر الثانوية بنين بمدينة طوخ ومدرسة الشهيد هشام بيومي بمدينة قها.


وتفقد الهجان، خلال جولته، فصول وحجرات ودورات المياه المدارس للوقوف على مدى جاهزيتها قبل بدء العام الدراسي الجديد وتأكد من وجود بوابات التعقيم بها، وشدد على استكمال أعمال الصيانة البسيطة مثل أعمال الكهرباء وإضاءة وتنظيف زجاج الفصول، وأعمال النظافة ودهان الأسوار، مشددًا على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتعقيم المدارس، وارتداء الكمامات داخل المدرسة حفاظًا على صحة وسلامة العاملين والطلاب.


وأشار المحافظ، إلى التنبيه على كافة رؤساء مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية بالتأكيد على استمرار أعمال النظافة والتطهير ورفع المخلفات والتجميل حول المدارس وإزالة كافة الإشغالات ومنع انتشار الباعة الجائلين.

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القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية فيروس كورونا العام الدراسي الجديد

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