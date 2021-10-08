"قناة الغد": أزمة الوقود مستمرة داخل المدن اللبنانية

رصدت قناة الغد، استمرار أزمة الوقود في المدن اللبنانية، خاصة بعد ارتفاع سعر الصفيحة اليوم الجمعة بسبب ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، وتراجع الدعم من قبل المصرف المركزي.

وعبرت مراسلة القناة في بيروت، أن الدولار تخطى حاجز الـ 19 ألف ومئتي ليرة لبناني، الأمر الذي يشير إلى ارتفاع أسعار الوقود مرة أخرى.

وأوضحت أن اجتماعات رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي لا تزال تتواصل، من أجل بحث حلول للأزمة الاقتصادية الراهنة.

واجتمع الرئيس ميشال عون، اجتمع اليوم مع رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي غسان الشامي، لانطلاق المفاوضات بين الجانبين في أقرب وقت، خاصة وأن الأسواق اللبنانية تعاني من نقصًا حادًا في المحروقات، في ظل غياب الدولار.

وأصدرت وزارة الطاقة اللبنانية، اليوم، جدولا لأسعار الطاقة والمحروقات المختلفة، والتي تفرض على المحطات في المناطق الالتزام بها.

وارتفع سعر بنزين 98 أوكتان نحو 27900 ليرة لبنانية وباتت التسعيرة 241400 ليرة لبنانية.

كما شهدت أسعار المازوت والغاز ارتفاعا كبيرا كذلك.

وأدى نقص كميات الوقود في لبنان، إلى عرقلة حركة النقل وهدد بإغلاق المستشفيات، الأمر الذي دفع الجيش اللبناني إلى إعلان مصادرة كميات مخزنة من البنزين من محطات الوقود، فيما قرر مصرف لبنان المركزي مؤخرا إنهاء دعم الوقود.