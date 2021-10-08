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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد زيادة أسعار البنزين

محافظ بني سويف: تفعيل خطوط الشكاوى لمنع التلاعب بتعريفة الركوب

ميكروباصات
ميكروباصات

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عدم الزيادة في تعريفة الأجرة المقررة، سواء أجرة القرى والمحافظات وتعريفة السرفيس أو التاكسي، والنقل على الطرق الداخلية، منعا للاستغلال أوالمغالاة، خلال اجتماعه بمسؤولي المرور والمواقف والتموين ومباحث التموين، خاصة وأن الزيادة طفيفة جدًا وهي "25 قرشًا فقط" في أسعار البنزين بأنواعه المختلفة ، والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائي المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر  الماضي، بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية.

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات على مواقف السيارات لضبط وانتظام تقديم الخدمة، وإجراءات تطبيق القانون حيال أي مخالفات في هذا الشأن، مكلفًا السكرتير العام المساعد اللواء حسام حمودة، بمتابعة ذلك مع الجهات المعنية.

وأكد محافظ بني سويف، عدم السماح بأي مخالفات في هذا الشأن، مع ضرورة تطبيق القانون على المخالفين، مشددًا على تفعيل كل خطوط استقبال شكاوى المواطنين في هذا الشأن والمعلن عنها عبر الصفحات الرسمية على الفيس بوك  والبوابة الإلكترونية للمحافظة ومديريات الخدمات.

وكلف المحافظ مدير إدارة المرور بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن ومدير الإدارة العامة للمواقف بالمتابعة المستمرة لحركة المواقف طوال اليوم، والإستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها، للتأكد من مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة، والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.

وكانت الحكومة قد قررت رفع أسعار الوقود، حيث قررت لجنة التسعير التلقائي للوقود رفع أسعار البنزين 25 قرشا، مضيفة أنه سيتم بدء العمل بالأسعار الجديدة اعتبارا من اليوم الجمعة، وقررت وزارة البترول تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباح الجمعة وهي: 7 جنيهات للتر البنزين 80، و8.25 جنيهات لتر البنزين 92، و9.25 جنيهات لتر البنزين 95، على أن يستمر العمل بأسعار السولار والكيروسين بالمواصفات العادية.

واستمرار العمل بأسعار المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية ، على أن يحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية للأسمنت والطوب وباقي القطاعات المختلفة بسعر 4200 جنيه للطن تسليم مستودعات التوزيع طبقا لقرار وزارة البترول، كما حددت سعر بيع المتـر المكعـب مـن الغـاز الطبيعـى المـضغوط المـستخدم كوقود للسيارات بمحطة التموين بـ 375 قرشًا للمواصفات العادية

 

 

بني سويف الحكومة محافظ بني سويف الداخلية المواطنين الفيس بوك

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