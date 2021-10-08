رئيس إحدى شركات الأوراق المالية يكشف عن تفاصيل حول ضريبة الأرباح الرأسمالية

قال الدكتور محمد الصاوي، رئيس شركة الشروق للوساطة فى الاوراق المالية، إن مصر في عام 2014، كان هناك عدم توازن في الأوضاع الاقتصادية المصرية، بسبب الأوضاع الصعبة، وخروج مصر من ثورتين أثرت على أداء الاقتصاد المصري.

وأضاف محمد الصاوي، خلال حواره مع “مشروعات مصر” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم حنان موج اهتمام، ان القيادة السياسية ، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في جذب الاستثمارات، إضافة إلى المشاريع الكبرى في شبكة الطرق والكهرباء التي تمت، والاتفاق مع “سيمنز” لتطوير الكهرباء .

وأشار محمد الصاوي، إلى أنه يتم حساب الربح مستحق الضريبة؛ بعد التصرف في أصول رأسمالية عن طريق البيع أو المقايضة، وتكون الضريبة مستحقة عن الربح الناتج عن عملية البيع/ المقايضة، وليس عن إجمالي المبلغ المستلم.

الأرباح الناتجة عن بيع أصول

أشار رئيس شركة الشروق للوساطة فى الاوراق المالية إلى أن الأرباح الرأسمالية هي الأرباح الناتجة عن بيع أصول بعد ارتفاع قيمتها السوقية، وتعد توزيعات وتعاملات البورصة والعقارات أكثر الفئات شيوعا في ضريبة الأرباح الرأسمالية وتشكل ربحها الأساسي.