عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس إحدى شركات الأوراق المالية يكشف عن تفاصيل حول ضريبة الأرباح الرأسمالية

الدكتور محمد الصاوي
الدكتور محمد الصاوي

قال الدكتور محمد الصاوي، رئيس شركة الشروق للوساطة فى الاوراق المالية، إن مصر في عام 2014، كان هناك عدم توازن في الأوضاع الاقتصادية المصرية، بسبب الأوضاع الصعبة، وخروج مصر من ثورتين أثرت على أداء الاقتصاد المصري.

 

وأضاف محمد الصاوي، خلال حواره مع “مشروعات مصر” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم حنان موج اهتمام، ان  القيادة السياسية ، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في جذب الاستثمارات،  إضافة إلى المشاريع الكبرى في شبكة الطرق والكهرباء التي تمت، والاتفاق مع “سيمنز” لتطوير الكهرباء .

 

وأشار محمد الصاوي، إلى أنه يتم حساب الربح مستحق الضريبة؛ بعد التصرف في أصول رأسمالية عن طريق البيع أو المقايضة، وتكون الضريبة مستحقة عن الربح الناتج عن عملية البيع/ المقايضة، وليس عن إجمالي المبلغ المستلم.

 

 الأرباح الناتجة عن بيع أصول

أشار رئيس شركة الشروق للوساطة فى الاوراق المالية إلى أن الأرباح الرأسمالية هي الأرباح الناتجة عن بيع أصول بعد ارتفاع قيمتها السوقية، وتعد توزيعات وتعاملات البورصة والعقارات أكثر الفئات شيوعا في ضريبة الأرباح الرأسمالية وتشكل ربحها الأساسي.

 

لأوراق المالية مستحق الضريبة الأرباح الرأسمالية البيع أو المقايضة عملية البيع

ترشيحاتنا

انتظام محمد شريف ..تدريبات خططية للاعبي الأهلي بـ التتش استعدادا للحرس الوطني

20 ألف جنيه غرامة لبائعي السجائر للأطفال في هذه الحالة.. مشروع قانون

بعد تصريحات سهير رمزي عن زواجها 10 مرات .. فنانات صرحن بكثرة زيجاتهن

يوتيوب يتيح ميزة جديدة لصناع المحتوى.. تفاصيل

دويتو مع نجم عربى.. ديانا حداد: الشعب السعودى محب للفن ويستحق هذا الانفتاح والتطور.. فيديو

دراسة مصرية: غسول الفم يحمي من الإصابة بعدوى فيروس كورونا الشديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة تعريفة الميكروباص بعد رفع أسعار البنزين.. مسؤول بـ القاهرة يحسم الجدل

إعصار يضرب السعودية .. وتدخل عاجل من قوات حرس الحدود

تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين

5 أنباء سارة في منتخب مصر قبل ساعات من مواجهة ليبيا الحاسمة

الطفولة والأمومة يتدخل ضد طبيب يقوم بإجراء عملية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث

تعديل مدة غلق المدارس أو الفصول حال ظهور كورونا لتصبح أسبوعين وليس 28 يوما

دار الإفتاء: الأقوال المحرمة للاحتفال بمولد النبي فاسدة

مستعمرات الكهرباء .. إخلاء أكثر من 5000 شقة وفيلا من الورثة وأصحاب المعاشات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد مظهر.. لماذا انفصل الفارس عن أم أولاده بعد مقتل صديقه على يد ابنه؟

حكاية السهرة.. «هزمنا كوتوكو».. كيف احتفل أهالي أسوان بلقب الأهلي الأفريقي بعد مباراة الرعب؟

"أوتوستراد" تعزف ألبومها الجديد في حفلها بساقية الصاوي .. صور

كواليس عالم أبناء عمرو دياب.. كيف اختاروا لأنفسهم طقوسًا مختلفة صنعت جمهورًا على السوشيال ميديا؟

فيديو

كان نفسي أطلع ضابط .. محمد هنيدي يفجر تصريحات نارية

فيديوجراف.. جسدك في خطر.. فتاة تروي مأساتها بسبب ملابسها الضيقة

قبل مواجهة بيج رامي.. وفاة أسطورة كمال الأجسام جورج بيترسون

فيديوجراف.. جدل في المدارس بسبب مسلسل لعبة الحبار Squid Game‏

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: كشف حساب موسيمانى مع الأهلى

بيري محمد تكتب: ماهية كرة القدم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ركن الإسلامي الثاني

أحمد شيخو يكتب: «أوجلان».. فلسفة الحياة الحرة والسلام

د. سلامة عمر يكتب: التحول الرقمي.. مدخل لجودة التعليم الأزهري

د. محمد يوسف يكتب: «حبة الغلة» القاتلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

عاطف عبد الستار

الأهداف الخبيثة لتوقف السوشيال ميديا

د.محمود بكري

معركة الوعي (6)

نهال علام

«السادات».. رجل الحب والحرب

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تهديدات المنطقة الرمادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ