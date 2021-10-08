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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ مناهج: لأول مرة سيعلم أولياء الأمور بنوعية الأسئلة في الامتحانات

مناهج دراسية
مناهج دراسية

قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن هناك ٢١ مليون طالب في العام الدراسي الحالي في مختلف المراحل التعليمية، مضيفا أن تم إعلان الجداول قبل بداية العام الدارسي.

 

وأضاف حسن شحاتة، في مداخلة هاتفية مع الاعلامية دينا عصمت، مقدمة برنامج اليوم، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الجمعة، أن أسئلة الامتحانات في العام الدراسي الجديد لن تأتي من الكتاب المدرسي، لافتا إلى أن الدولة تعمل على تنفيذ فكر الرئيس عبدالفتاح السيسي في بناء إنسان جديد بفكر جديد.

 

وأكد الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أنه لأول مرة أولياء الأمور سوف يعلمون نوعية الأسئلة في الامتحانات، مشير إلى أن التعليم العام الحالي يجمع بين التعليم الإلكتروني وفي المعمل، وهذا الأمر يعد نجاح بعد عملية الدمج المعقدة.

حسن شحاته أستاذ المناهج العام الدراسي جداول المحاضرات اخبار التوك شو

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