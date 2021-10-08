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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

عام دراسي جديد.. الأزهر للفتوى يصدر حملة توعوية حول فضل طلب العلم

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية

أطلق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حملةً توعويةً بعنوان "عام دراسي جديد" عبر منافذه الإلكترونية، تبين فضل طلب العلم، وأثره في بناء الإنسان ورقي الأوطان.

ولفت مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية من خلال منشور له عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إلى أن الحملة تأتي تزامُنًا مع بداية العام الدراسي الجديد.

خطة الأزهر لاستيعاب الأعداد الكبيرة

كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد وجه قيادات قطاع المعاهد الأزهرية، ورؤساء الإدارات المركزية ، تزامناً مع زيادة أعداد المتقدمين والمحولين من التربية والتعليم إلى التعليم الأزهري، وقبول جميع المتقدمين، بتنفيذ هذه الإجراءات لاستيعاب المتقدمين للتعليم الأزهري.

وكلف شيخ الأزهر، القيادات الأزهرية، بضرورة تقييم الوضع الحالي بالنسبة للفصول الشاغرة وتشغيل جميع الفصول المغلقة والاستغناء عن الفصول المخصصة للمعلمين وغرف تحضير المعامل والإداريين بكل معهد عن الحاجة إليها وإعادة توزيع وندب المعلمين وفق قانون المعلم (165) والأنصبة وفقا لدرجة كل معلم وذلك بتشكيل لجنة بكل إدارة تعليمية يرأسها مدير الإدارة التعليمية وموجه أول كل مادة بالإدارة برعاي الموجه العام وذلك من واقع كل معهد على حدة.

وطالب شيخ الأزهر بضرورة رفع كثافة الصفوف الأولى لمرحلتي رياض الأطفال دون النظر للقوة الاستيعابية المرسلة لتنسيق رياض الأطفال، والصفوف الأولى بكل مرحلة والمرحلة التي تليها للمراحل المتعددة بالمبنى الواحد (55 طالب إلى 60 للمعاهد الغير متقدمة للاعتماد والجودة ، و50 طالب للمعاهد المتقدمة للجودة ، مع مراعاة سعة الفصول ومساحتها.

وكلف شيخ الأزهر، دمج غرف المكتبات والحاسب الآلي للمعاهد التي تعمل بمبنى واحد (مكتبتين لمكتبة واحدة ومعملين لمعمل واحد، وكذلك التخلص من العهد المكهنة وسرعة تنفيذ تعليمات الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر بهذا الخصوص مع إصلاح المقاعد التي يمكن إصلاحها لخدمة العملية التعليمية والحفاظ على المال العام.

وشدد على اللجوء إلى نقل بعض صفوف المرحلة الإبتدائية إلى أقرب معهد له به صفوف شاغرة، وتشغيل المعهد على فترتين صباحية للصفوف الأولى من المرحلة، وكذلك معاهد الفتيات، ومسائي بالنسبة للصفوف المتأخرة للمرحلة التعليمة ومعاهد البنين.

ووفقا للبروتوكول الموقع بين التربية والتعليم، والأزهر الشريف، فإنه يمكن الإستعانة بمدارس تعمل لفترة واحدة.

عام دراسي جديد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الازهر الشريف معاهد أزهرية العام الدراسي 2021 2022

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