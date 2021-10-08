عالم مصري يقدم نصائح هامة للتغذية العلاجية للطلاب المرضى بالسكر

قبل العام الدراسي..

قدم العالم المصري الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكر وأمراض السمنة لدى الأطفال في جامعة هارفارد الأمريكية، نصائح للتغذية المدرسية والعلاجية للأطفال، ومرضى السكر من الأطفال، مؤكدا أن هذا الأمر في غاية الأهمية وعلى أولياء الأمور التعامل بحكمة مع هذا الأمر.

وأضاف أسامة حمدي، في حوار عبر سكايب، مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج مصر تستطيع، المذاع عبر شاشة dmc، مساء اليوم الجمعة، أن الطفل مريض السكر يتعرض للتنمر الأمر الذي يسبب أضرار نفسية على نفسية الطفل، متابعا أن الطفل الذي يأخذ علاج بالانسولين أمرا يحتاج لحذر شديد في التعامل مع هذا الطفل وعلاجه.

وأكد، أنه على الأبوين التعامل باهتمام مع ابنهم المريض بالسكر ومتابعته بشكل دائم وخاصة مع بداية الدراسة، مشير الي أنه عليهم تعريف المدرسين في المدرسة التي يدرس فيها بتفاصيل نجلهم المريض بالسكر.

وأضاف، أنه على المدرسين التعامل مع أي طالب مريض بالسكر بشكل فيه نوع من الاهتمام والتركيز وإعطاء لهم ما يريدون من الذهاب للحمام وتناول الطعام في اي وقت.

وتابع، أن هناك أجهزة تعمل على قياس السكر بشكل مستمر، وتكون متصلة بهاتف الأب والام، مضيفا أن السمنة المراضية أمرا في غاية الأهمية والخطورة على الأطفال.



