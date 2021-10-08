قبل بدئه غدًا.. برلمانية: العام الدراسي يشهد التزاما بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا

قالت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن بداية العام الدراسي غدا السبت، سيشهد التزام كبير بالاجراءات الاحترازية للحماية من الإصابة بفيروس كورونا، من قبل كل القائمين على العملية التعليمية، موضحة أن اتباع القرارات التي اتخذتها الحكومة بخصوص هذا الأمر لا يجب التهاون فيها على الإطلاق.

وأضافت السيد في تصريحاته لـ"صدى البلد"، أن قرار تقليل مدة الغلق 14 يوما فقط بدلا من 28 يوما حال ظهور إصابات بفيروس كورونا، جاء حرصا على صحة وسلامة الطلاب وكل القائمين على المنظومة التعليمية، ومواصلة استمرارهم في العملية التعليمية دون انقطاع كبير يؤثر على مستواهم وتحصيلهم الدراسي والتي يتاثر بالانقطاع عنه لفترة كبيرة.

ونوهت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إلى ضرورة أخذ الاحتياطات تجاه أي طالب مشتبه به، وعمل كشف دوري عليهم، واتخاذ اللازم حال إيجاد أحد درجة حرارته مرتفعه عن طريق وضعه في غرفة العزل بالمدرسة على الفور، وعمل فحص كامل لبيان السبب.



وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه تقرر بالتعاون مع وزارة الصحة تعديل مدة غلق الفصول او المدارس او العزل في حالة ظهور كورونا

قال وزير التربية والتعليم : قررنا ان تكون مدة الغلق 14 يوما فقط بدلا من 28 يوما ، وذلك حرصا على صالح الطلاب و استمرارهم في العملية التعليمية دون انقطاع لفترات طويلة تؤثر على تقدمهم و تحصيلهم الدراسي