حسام موافي : خلايا المخ الوحيدة التي لا تتجدد في جسم الإنسان

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن خلايا المخ هي الخلايا الوحيدة التي لا تتجدد، مؤكدا أنه إذا حدث تلف لخلية من المخ لا بد من التوجه للطبيب.

وأضاف حسام موافي، خلال تقديمه برنامج “رب زدني علما”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الكشف والعلاج في حالات الجلطات، وإصابة خلايا المخ، هي من أجل الوقاية من جلطات أخرى.

وتابع حسام موافي، أن جميع خلايا الجسم تتجدد من الكبد والجلد وما عدا المخ، مؤكدا أن مهمة الطبيب الأولى ألا تحدث الجلطة مرة أخرى

الجلطة التي تتكون حول الجرح تهضم نفسها

وأشار أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني أن الجلطة التي تتكون حول الجرح تهضم نفسها بعد القيام بدورها في وقف النزيف حتى لا تسبب ضررا للمصاب.