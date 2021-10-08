مفتي الجمهورية: استهداف الجماعات الإرهابية لبيوت الله يعكس شيطانيتها وتجردها من الدين

أدان الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم - بشدة، التفجير الإرهابي اليوم الجمعة داخل مسجد في ولاية قندوز شمال أفغانستان، وأسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 100 من المصلين.



وشدد مفتي الجمهورية، في بيانه الذي أصدره -اليوم الجمعة- على رفض الشريعة الإسلامية القاطع لكافة ألوان الاعتداء على الآمنين والأبرياء، مؤكدًا تحريم الدين الإسلامي الحنيف لكل أشكال الاعتداء على النفس البشرية بالذبح أو القتل أو الخطف أو الترويع أو السرقة أو التفجير، أو أي شكل من أشكال إيذائها، باعتباره من أبشع أنواع الجرائم التي تستوجب أشد العقوبات في الدنيا والآخرة، مؤكدًا أن استهداف الجماعات المتطرفة والإرهابية لبيوت الله تعالى يعكس شيطانية الإرهاب وتجرده من الانتماء لأي دين أو فكر.



ودعا مفتي الجمهورية، المجتمع الدولي وكل دول العالم والأطراف والجهات الدولية الفاعلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للإرهاب ووقف موجات التطرف والتشدد، مؤكدًا ضرورة توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره والقضاء عليه.



وأكد فضيلة المفتي أن استهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية للأبرياء يعكس الفكر الظلامي العبثي لهذه الجماعات الضالة التي لا تعرف شيئًا عن المبادئ والأسس التي تقوم عليها الأديان.



وتقدم فضيلة المفتي بخالص العزاء والمواساة إلى ذوي ضحايا التفجير، سائلًا المولى- عز وجل- أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.‏