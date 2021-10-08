رونالدو: فخور باختياري كلاعب الشهر من بين لاعبين عظماء في الدوري الإنجليزي

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، على تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، عن شهر سبتمبر الماضي.

وكتب رونالدو، عبر حسابه على "تويتر": "فخور باختياري كلاعب للشهر، من بين العديد من اللاعبين العظماء في البريميرليج".

وأضاف: "أشكر كل زملائي في مانشستر يونايتد، فلم يكن بمقدوري الفوز بها (الجائزة) من دونهم.. دعونا نواصل العمل الجاد، وستأتي معه النتائج".

وتفوق رونالدو في سباق الجائزة على كل من، محمد صلاح وألان سانت ماكسيمين وجواو كانسيلو وأنطونيو روديجر وإسماعيلا سار.

ونجح "الدون" في تسجيل 3 أهداف بالدوري الإنجليزي، الشهر الماضي، ليتوج بالجائزة للمرة الخامسة في مسيرته مع مانشستر يونايتد، والأولى في فترته الثانية بقميص الشياطين الحمر.