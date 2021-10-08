أفضل لاعب في العالم.. استقبال خاص لـ محمد صلاح في ملعب برج العرب

تلقي محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني لكرة القدم، استقبالا خاصا من جانب الحاضرين بملعب برج العرب لمتابعة مباراة منتخب مصر أمام ليبيا في الجولة الثالثة لمنافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وهتف الحاضرون لمحمد صلاح في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مع المنتخب وفريقه ليفربول الإنجليزي ووصفه البعض بأنه أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي.

وأعلن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم تشكيل المنتخب لمواجهة ليبيا بعد قليل في الجولة الثالثة من منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالأتي ، محمد الشناوي في حراسة المرمى وفي الدفاع أكرم توفيق ومحمود الونش وأحمد حجازي وأحمد أبو الفتوح وفي الوسط محمد النني وعمرو السولية وعبدالله السعيد وفي الهجوم عمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفي محمد.

وجاءت دكة بدلاء المنتخب كالتالي

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد بسام.

الدفاع: ياسر إبراهيم – باهر المحمدي – أحمد فتحي – أيمن أشرف.

الوسط: حمدي فتحي – طارق حامد – رمضان صبحي – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: إبراهيم عادل – أحمد حسن "كوكا"

وتم استبعاد محمد صبحي حارس المرمي من قائمة المباراة.