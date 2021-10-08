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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المحكمة المركزية الإسرائيلية تلغي قرار السماح لليهود بالصلاة الصامتة في باحات الأقصى

الأقصى
الأقصى

ألغت المحكمة الإسرائيلية المركزية في القدس، اليوم الجمعة، قرارًا سابقًا، أصدرته محكمة الصلح الإسرائيلية، يقضي بإتاحة الصلوات الصامتة لليهود في باحات المسجد الأقصى المبارك، بحسب ما ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية.

 

وأصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية، قرارًا، أمس الأول، الأربعاء، يمنح المستوطنين اليهود، الحق في أداء "صلوات صامتة" في باحات المسجد الأقصى.

 

ولقي القرار المحكمة الإسرائيلية بمنح "اليهود" الحق في أداء "صلوات صامتة" في المسجد الأقصى المبارك؛ ردود فعل فلسطينية وعربية ودولية واسعة منددة به، واعتبرته “انتهاكًا صارخًا واستخفافًا بالمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية، واستفزازًا واضحًا لمشاعر المسلمين حول العالم”.

 

وأكدت ردود الفعل أن "هذا القرار سابقة خطيرة وانتهاك صريح للوضعين التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى من قبل القوة القائمة بالاحتلال، يهدف للبدء في تنفيذ التقسيم المكاني للمسجد الأقصى، وهو إمعان في امتهان مبادئ القانون الدولي واتفاقيات جنيف ذات الصلة وقرارات مجلس الأمن الدولي واليونسكو، التي أكدت جميعها أن مدينة القدس أرض فلسطينية محتلة، وأن المسجد الأقصى تراث إسلامي خالص لا حق لغير المسلمين فيه".

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