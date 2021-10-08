البورصة تخسر 4.3 مليار جنيه خلال أسبوع

تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 10536.39 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.2% ليغلق عند مستوى 2662.81 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 1.72% ليغلق عند مستوى 3608.62 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 0.01% ليغلق عند مستوى 12884.99 نقطة، وهبط مؤشر تميز في بنسبة 5.8% ليغلق عند مستوى 4468.86 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 4.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 699 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.6%.

ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 21.3 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 4.798 مليار ورقة منفذة على 146 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 19.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.245 مليار ورقة منفذة على 220 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

سجلت تعاملات المصريين نسبة 80.7 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12 %و العرب على 7.3 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 181.7 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 115 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

جدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 83.6 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 6.9 %و سجل العرب 7.6 %و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 2926 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 2038 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وتراجع 15 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية، يليه قطاعي السياحة والترفيه والخدمات التعليمية، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة، وهبط قطاع العقارات، ثم قطاع مواد البناء، ثم قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ والتجارة والموزعون.



كما تراجع قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف والورق، يليه قطاع البنوك، ثم قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية وخدمات النقل والشحن، على التوالي، فيما ارتفع قطاعي الموارد الأساسية والطاقة والخدمات المساندة، على التوالي.

تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات أول أسبوع من شهر أكتوبر الجاري، بعدما سجل حجم تداول بلغ 619.2 مليون ورقة بقيمة 3.2 مليار جنيه، وجاء قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 155.9 مليون ورقة، بقيمة 1.1 مليار جنيه، فيما احتل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 971.8 مليون ورقة بقيمة 662.7 مليون جنيه، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 1.1 مليار ورقة بقيمة 610.4 مليون جنيه، ثم قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 15 مليون ورقة بقيمة 489.6 مليون جنيه.



وفى المركز السادس، حل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بحجم تداول بلغ 157.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 354.7 مليون جنيه، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بحجم تداول بلغ 382.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 300.4 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 30.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 207.6 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 92.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 191.6 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 54.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 159.6 مليون جنيه.