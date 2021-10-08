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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء .. الفائزون في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء المنيا

فوز 4 أطباء بالمنيا
فوز 4 أطباء بالمنيا

أسفرت نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء المنيا، والتي تنافس خلالها 9 مرشحين على 4 مقاعد، بينها مقعدان فوق السن وآخران تحت السن عن فوز كل من الدكاترة احمد عليوة شحاته أخصائي طب الأطفال وأشرف صيام استشاري تخدير " فوق السن" وحسن عرفه حسن اخصائي جراحه المسالك البولية وشريف مدحت زكي مدير مرفق الإسعاف " تحت السن".

 شهدت الانتخابات على مدار اليوم إقبالا كبيرا من الأطباء للإدلاء بأصواتهم في إحدى القاعات   التي خصصت للتصويت بأحد فنادق مدينة المنيا وسط إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

تتنافس في الانتخابات قائمتان الأولى " المستقلين" وتصم الدكاترة احمد عليوة شحاته وأشرف صيام فوق السن وحسن عرفه حسن وشريف مدحت زكي تحت السن.

أمام القائمة الثانية " المستقبل" وتضم 4 أطباء وهم محمود عمر عبد الوهاب ويسري بهجت صادق فوق السن واحمد جمال ومحمد ربيع عبد المقصود تحت السن وطارق العريني حيث فازت القائمه الأولى بالكامل.

يشار  إلى أن أكثر من 6 آلاف طبيب في المنيا لهم حق التصويت في الانتخابات اليوم ولن يسمح لأي طبيب بشري مقيد بالنقابة الإدلاء بصوته في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، إلا بعد سداد قيمة الاشتراكات الخاصة بالنقابة حتى 2020  ويتم السداد لدى الموظف المختص بالنقابة ، أو عن طريق أبلكيشن النقابة العامة لأطباء مصر أو من خلال فوري.

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FB_IMG_1633629281736
اطباء التجديد النصفي احمد علي أسماء الفائزين لمواجهة فيروس كورونا المستجد مدحت انتخابات التجديد النصفي

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