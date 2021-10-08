بطراز الدريملاينر.. مصر للطيران تعتزم زيادة رحلاتها الجوية إلى باريس

تعتزم الشركة الوطنية مصر للطيران، زيادة رحلاتها الجوية التي تسيرها أسبوعيا بين القاهرة والعاصمة الفرنسية باريس، لتصل إلى 10 رحلات جوية منتظمة، خلال الموسم الشتوي الجاري.

وتسير مصر للطيران، حاليا 7 رحلات جوية أسبوعيا بين القاهرة وباريس، لتزيد بمعدل 3 رحلات خلال الموسم الشتوي الجاري، سيتم تسييرها بأحدث طائرات الشركة من طراز الدريملانير 787-9 والايرباص A320Neo.

وتشارك مصر للطيران، خلال هذه الفترة، في المعرض السنوي IFTM TOP RESA بمدينة باريس بفرنسـا خلال الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر ۲۰۲۱، والذي يعتبر مـن أهـم معـارض السياحة والسفر في فرنسا.

يأتى ذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين وزارتي الطيران المدني والسياحة والآثار لتنشيط حركة السياحة الوافدة إلي مصر.

ويشـارك بـالمعرض مدير مكتـب مصر للطيران بباريس والعديد من المسؤلين بقطاع السياحة من مختلف أنحـاء العـالم كما يضم المتخصصين و المعنيين بمجـال السـياحة و السفر والفنادق و منظمي الرحلات وتستهدف مصرللطيران زيادة الحصة السوقية الوافدة إلي مصر من السوق الفرنسي .

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.