عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بولندا تستدعي القائم بالأعمال البيلاروسي بعد إطلاق نار على الحدود

بولندا تستدعي القائم
بولندا تستدعي القائم بالأعمال البيلاروسي

استدعت بولندا، اليوم الجمعة، القائم بالأعمال البيلاروسي، وذلك بعدما أعلنت وارسو عن تعرض عسكرييها لإطلاق الرصاص من قبل دورية بيلاروسية.

ويمثل الحادث تصعيدًا للتوترات على طول الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، وتتهم الحكومة البولندية بيلاروسيا بتشجيع المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا على الهجرة بأعداد كبيرة إلى الاتحاد الأوروبي.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" أعلنت الخارجية البولندية أنها استدعت اليوم الجمعة القائم بالأعمال البيلاروسي ألكسندر تشاسنوفسكي.

بعد بريطانيا.. بولندا تحسم موقفها بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي

لصد المهاجرين.. برلمان بولندا يمدد الطوارئ على الحدود مع بيلاروسيا

جاء ذلك بعد إعلان حرس الحدود البولندي أن دورية تابعة لحرس الحدود البيلاروسي أطلقت أمس رصاصات يعتقد أنها كانت فارغة على القوات البولندية المنتشرة عند الحدود.

ومنذ أوائل سبتمبر الماضي، تشهد المدن البولندية قرب حدود بيلاروسيا حالة طوارئ، حيث أعلنت السلطات البولندية توقيف أكثر من 10 آلاف مهاجر غير شرعي عند الحدود منذ أغسطس.

من جانبها، تنفي بيلاروسيا شن أي هجمات على الحدود، وأكد حرس الحدود البيلاروسي أن واته لم تستخدم أسلحة عند الحدود خلال الساعات الـ24 الماضية.

فيما أعربت الحكومة البولندية عن دعمها لقوات الجيش وحرس الحدود الذين يحمون الحدود مع بيلاروسيا، بعد الأنباء عن إطلاق النار.

بولندا بيلاروسيا الحدود اطلاق نار البيلاروسي الجيش البولندي

موضوعات متعلقة

بعد بريطانيا.. بولندا تحسم موقفها بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي

شاهد.. بولندا ترحل 3 مهاجرين سوريين علي وشك الموت قسرا إلي بيلاروسيا

ترشيحاتنا

عمر مرموش يسجل هدف مصر الأول من صاروخية في مرمى ليبيا

السعودية.. إصابة 5 مدنيين جراء سقوط مقذوف حوثي على مطار الملك عبدالله

نأسف لأي إزعاج..أول تعليق من فيسبوك على تعطل خدماتها

أبرزها حذف حسابك.. خطوات بسيطة لحماية بياناتك على الإنترنت

دراسة : العلاج الهرموني للنساء في سن اليأس يحمي من أمراض القلب

حول الجبهة إلى جحيم.. الفريق محمد سعيد الماحي قائد مدفعية حرب أكتوبر| بروفايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شبورة ورياح.. استقرار درجات الحرارة عند 30 بالقاهرة خلال طقس غد

وزير التعليم ينفي تخفيض مدة الحصص لـ 35 دقيقة وانتهاء اليوم الدراسي 11 صباحا

ظاهرة فلكية.. تساقط "شهب التنين" في سماء مصر

هل الموت يوم الجمعة ينجي من عذاب القبر

تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين

المستشار القانوني لـ الموسيقيين يطالب مروان بابلو بالاعتذار للمسلمين

تعديل مدة غلق المدارس أو الفصول حال ظهور كورونا لتصبح أسبوعين وليس 28 يوما

الرئيس عن حجم الإنجاز بـ وصلة أم قمر: التكلفة المالية ضخمة علشان نشق الجبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلطة ليبيا للفوز على مصر.. لماذا يتحدى كليمنتي مدرب الفراعنة ويعده بالهزيمة؟

أحمد مظهر.. لماذا انفصل الفارس عن أم أولاده بعد مقتل صديقه على يد ابنه؟

حكاية السهرة.. «هزمنا كوتوكو».. كيف احتفل أهالي أسوان بلقب الأهلي الأفريقي بعد مباراة الرعب؟

"أوتوستراد" تعزف ألبومها الجديد في حفلها بساقية الصاوي .. صور

فيديو

اختاروا لأنفسهم طقوسًا مختلفة.. كواليس عالم أسرار أبناء عمرو دياب

موجة غير مسبوقة.. البرازيل تشهد عواصفا رملية تخلف 6 ضحايا

كان نفسي أطلع ضابط .. محمد هنيدي يفجر تصريحات نارية

فيديوجراف.. جسدك في خطر.. فتاة تروي مأساتها بسبب ملابسها الضيقة

المزيد

ساحة رأي

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

د.محمد عونى يكتب: كشف حساب موسيمانى مع الأهلى

بيري محمد تكتب: ماهية كرة القدم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ركن الإسلامي الثاني

أحمد شيخو يكتب: «أوجلان».. فلسفة الحياة الحرة والسلام

د. سلامة عمر يكتب: التحول الرقمي.. مدخل لجودة التعليم الأزهري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

عاطف عبد الستار

الأهداف الخبيثة لتوقف السوشيال ميديا

د.محمود بكري

معركة الوعي (6)

نهال علام

«السادات».. رجل الحب والحرب

اﻟﻤﺰﻳﺪ