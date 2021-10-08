بولندا تستدعي القائم بالأعمال البيلاروسي بعد إطلاق نار على الحدود

استدعت بولندا، اليوم الجمعة، القائم بالأعمال البيلاروسي، وذلك بعدما أعلنت وارسو عن تعرض عسكرييها لإطلاق الرصاص من قبل دورية بيلاروسية.

ويمثل الحادث تصعيدًا للتوترات على طول الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، وتتهم الحكومة البولندية بيلاروسيا بتشجيع المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا على الهجرة بأعداد كبيرة إلى الاتحاد الأوروبي.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" أعلنت الخارجية البولندية أنها استدعت اليوم الجمعة القائم بالأعمال البيلاروسي ألكسندر تشاسنوفسكي.

جاء ذلك بعد إعلان حرس الحدود البولندي أن دورية تابعة لحرس الحدود البيلاروسي أطلقت أمس رصاصات يعتقد أنها كانت فارغة على القوات البولندية المنتشرة عند الحدود.

ومنذ أوائل سبتمبر الماضي، تشهد المدن البولندية قرب حدود بيلاروسيا حالة طوارئ، حيث أعلنت السلطات البولندية توقيف أكثر من 10 آلاف مهاجر غير شرعي عند الحدود منذ أغسطس.

من جانبها، تنفي بيلاروسيا شن أي هجمات على الحدود، وأكد حرس الحدود البيلاروسي أن واته لم تستخدم أسلحة عند الحدود خلال الساعات الـ24 الماضية.

فيما أعربت الحكومة البولندية عن دعمها لقوات الجيش وحرس الحدود الذين يحمون الحدود مع بيلاروسيا، بعد الأنباء عن إطلاق النار.