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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بينها عمليات جراحية بدون موافقة.. حالات لا يجوز تقديم الخدمة الطبية لها

صدى البلد

شهد العالم، خلال الفترة الماضية اكتشاف العديد من الأمراض في ظل التقدم التكنولوجي، وكذلك تم اكتشاف طرق ووسائل حديثة للعلاج والتدخلات الجراحية، كما نتج عن ذلك وجود تدخلات طبية غاية في التعقيد، وهذه الممارسات قد يحدث عنها مضاعفات يصعب على الطبيب العادى أو أجهزة القضاء التمييز بين كونها مضاعفات محتملة لممارسات طبية أو أخطاء مهنية.

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ما سبق، دعا إلى وجود  تشريع جديد ينظم تحديد المسئولية الطبية، وحماية المريض من أي أضرار يتعرض لها، خلال تلقيه الخدمة الطبية أو الصحية، وكذلك يضمن حماية الطبيب الذى يؤدى دوره المهنى على أكمل وجه، ولاسيما في ظل عدم وجود تشريعات تواكب ذلك التطور التكنولوجى في مجال الطب، حيث مازال قانون مزاولة المهن الطبية الصادر عام 1955 هو المنظم للعمل في ذلك المجال الطبي.

 

وفي هذا السياق، تقدم النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بمشروع قانون المسئولية الطبية، لمجلس النواب، مشيرا إلى أنه سبق وتقدم به للمجلس فى الفصل التشريعى السابق، إلا أنه لم يتم الانتهاء من مناقشته وإقراره، وهو ما دعاه إلى إعادة التقدم به مع إجراء عدد من التعديلات عليه.

 

وحدد القانون عددا من الحالات لا يجوز تقديم الخدمة الطبية لها، والتي جاءت كالتالي:


1- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه، ويستثني الحالات الطارئة أو المعدية المهددة للصحة العامة.


2- استعمال إجراءات طبية غير مجازة ومعتمدة من الجهات المختصة.
 

3- إجراءات طبية أو عمليات جراحية غير ضرورية دون موافقة.

مجلس النواب المهن الطبية مشروع قانون البرلمان عمليات جراحية قانون المسئولية الطبية

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