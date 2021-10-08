عماد الدين حسين : تحسين صورة العرب أمام العالم أحد أهم إنجازات محمد صلاح

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن هناك كتابات عالمية في المجال السياسي حول النجم محمد صلاح تجاوزت المجال الرياضي على ما أحدثه صلاح لمحاولة إصلاح جزء لصورة العرب المسلمين المدرجة تحت مسمى "الإرهاب".

وأضاف عماد الدين حسين، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى ، في برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر القاهرة والناس، أن محمد صلاح أحدث تغيير جذريًا في نظرة دول العالم للإنسان العربي والمجتمعات العربية ككل أكثر مما فعلت وزارات الخارجية العرب ووسائل الإعلام، قائلا: تحسين صورة العرب أمام العالم أحد أهم إنجازات النجم محمد صلاح.

وأشار إلى أن محمد صلاح قطع مشوار طويل في تطوير الذات، مؤكدًا أنه أستاذ في التنمية الذاتية.. ومشواره من بسيون إلى انجلترا يشمل ثورة من التنمية الذاتية.

