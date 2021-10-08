مباراة مصر وليبيا.. كيروش يجهز البدلاء للشوط الثاني

قرر كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول خضوع جميع البدلاء لعمليات الإحماء فور إطلاق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول أمام ليبيا.

وتعادل منتخب مصر سلبيا أمام ليبيا في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما في الجولة الثالثة من منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وينوي كيروش إجراء عدد من التغييرات خلال الشوط الثاني من أجل تعديل الأداء والفوز بالمباراة.

أعلن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم تشكيل المنتخب لمواجهة ليبيا في الجولة الثالثة من منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

تشكيل منتخب مصر: محمد الشناوي في حراسة المرمى وفي الدفاع أكرم توفيق ومحمود الونش وأحمد حجازي وأحمد أبو الفتوح وفي الوسط محمد النني وعمرو السولية وعبدالله السعيد وفي الهجوم عمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفي محمد .

دكة بدلاء المنتخب

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد بسام.

الدفاع: ياسر إبراهيم – باهر المحمدي – أحمد فتحي – أيمن أشرف.

الوسط: حمدي فتحي – طارق حامد – رمضان صبحي – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: إبراهيم عادل – أحمد حسن "كوكا"

وتم استبعاد محمد صبحي حارس المرمي من قائمة المباراة