محمد صبحي: ليس مطلوبا مهاجمة الأعمال المسفة.. ولا بد من إيجاد البديل

قال الفنان الكبير محمد صبحي، أن الفن به “حزب الكنبة:، مؤكدا أن البعض ينتظر نوع معين من الفن، وهو غير موجود.

وأضاف محمد صبحي ، خلال لقاء له لبرنامج “سبوت لايت”، عبر فضائية “ًدى البلد”، تقديم الإعلامية “شيرين سليمان” أنه ليس مطلوبا، أن يتم مهاجمة الأعمال المسفة، ويجب ألا نتهمها، ولكن لا بد من إيجاد البديل لها.

وتابع محمد صبحي، أن المشاهد أصبح يتهم الفنانين الكبار، بأنهم تركوا الساحة لفنانين وأعمال ليس لها قيمة، مطالبا الفنانين بالمشاركة في تقديم أعمال كبيرة.

بناء الإنسان والمواطن، سيحمي الإنجازات

واشار محمد صبحي إلى أن بناء الإنسان والمواطن، سيحمي الإنجازات التي تحققت خلال الـ 7 سنوات الماضية، وكانت بمثابة إنجازات عظيمة، لأن البلد كان فيها.