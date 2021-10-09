عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس سيدة وزوجها للنصب على المواطنين في القاهرة

أرشيفية
أرشيفية

قررت جهات التحقيق، حبس سيدة وزوجها، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة، بالاستيلاء منهم على أموال، بهدف المضاربة في البورصة العالمية.

 

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

 

جاء ذلك، بعد أن نجحت أجهزة الأمن فى ضبط سيدة وزوجها لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة.


 
وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (3 سيدات) بقيام (إحدى السيدات وزوجها) بالنصب والإحتيال عليهن والإستيلاء على مبالغ مالية منهن.

جلب الحبيب ورد المطلقات.. اعترافات مثيرة لدجال منشأة ناصر

تأجيل محاكمة زياد العليمي و5 آخرين فى اتهامهم بنشر أخبار كاذبة

بإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وأسفرت عن قيام (إحدى السيدات وزوجها – مقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة) بالنصب والإحتيال على الشاكين وتلقى مبالغ مالية منهن بزعم استثمارها لهن فى مجال المضاربة بالبورصات العالمية والمعادن النفيسة بما يعرف بنظام "الفوركس" .

 

كما تبين من التحريات أن العملية تتم من خلال الإعلان عن ذلك النشاط على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم وإلتزامهما معهن فى سداد الأرباح لفترة زمنية إلا أنهما إمتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ لهن والإستيلاء على تلك الأموال بالمخالفة للقانون .

 

وأكدت التحريات قيامهما بتغير محل إقامتهما والتنقل فى العديد من محال الإقامات المختلفة من حين لآخر للحيلولة دون ضبطهما .  

 

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما، أمكن ضبطهما بدائرة قسم مدينة نصر أول بالقاهرة .

 

وبمواجهتهما أقرا بالواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حبس سيدة وزوجها النصب والاحتيال البورصة العالمية القاهرة اجهزة الامن مكافحة جرائم الأموال العامة

موضوعات متعلقة

جلب الحبيب ورد المطلقات.. اعترافات مثيرة لدجال منشأة ناصر

تأجيل محاكمة زياد العليمي و5 آخرين فى اتهامهم بنشر أخبار كاذبة

نفذوا 4 وقائع.. حبس عصابة سرقة المساكن بمصر الجديدة

٢٦ سبيكة.. حبس عاملين سرقا ٢٦ كيلو ذهب من محل بالجمالية

تأجيل الحكم في منع علاء وجمال مبارك من التصرف بأموالهما لـ2 نوفمبر

ترشيحاتنا

قرار عاجل من النيابة بشأن 26 ألف لقاح كورونا ملقاه بجوار ترعة بالمنيا

189 ألف إسترليني .. عائدات محمد صلاح عن كل منشور عبر أنستجرام

روحت متشال.. محمد هنيدي يروي موقف كوميدي تعرض فيه للضرب

مدير منتخب ليبيا: محمد صلاح لاعبا عالميا ومباراة الإثنين بدون جمهور

فى عيد ميلاد صفاء أبو السعود .. حقيقة إمتلاكها طائرة خاصة وابنة شقيقتها فنانة مشهورة

دعاء المذاكرة وعدم النسيان .. كلمات تسرع الحفظ والفهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شبورة ورياح.. استقرار درجات الحرارة عند 30 بالقاهرة خلال طقس غد

وزير التعليم ينفي تخفيض مدة الحصص لـ 35 دقيقة وانتهاء اليوم الدراسي 11 صباحا

الخطيب يغادر مباراة منتخب مصر وليبيا

تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين

تعديل مدة غلق المدارس أو الفصول حال ظهور كورونا لتصبح أسبوعين وليس 28 يوما

ظاهرة فلكية.. تساقط "شهب التنين" في سماء مصر

وفاة المطرب الجزائري رابح درياسة عن عمر يناهز 87 عاما

هل الموت يوم الجمعة ينجي من عذاب القبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع يوقف القلب.. شاهد أسد يخرج من حمام عمومي ويفاجئ المارة|فيديو

خلطة ليبيا للفوز على مصر.. لماذا يتحدى كليمنتي مدرب الفراعنة ويعده بالهزيمة؟

أحمد مظهر.. لماذا انفصل الفارس عن أم أولاده بعد مقتل صديقه على يد ابنه؟

حكاية السهرة.. «هزمنا كوتوكو».. كيف احتفل أهالي أسوان بلقب الأهلي الأفريقي بعد مباراة الرعب؟

فيديو

اختاروا لأنفسهم طقوسًا مختلفة.. كواليس عالم أسرار أبناء عمرو دياب

موجة غير مسبوقة.. البرازيل تشهد عواصفا رملية تخلف 6 ضحايا

كان نفسي أطلع ضابط .. محمد هنيدي يفجر تصريحات نارية

فيديوجراف.. جسدك في خطر.. فتاة تروي مأساتها بسبب ملابسها الضيقة

المزيد

ساحة رأي

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

د.محمد عونى يكتب: كشف حساب موسيمانى مع الأهلى

بيري محمد تكتب: ماهية كرة القدم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ركن الإسلامي الثاني

أحمد شيخو يكتب: «أوجلان».. فلسفة الحياة الحرة والسلام

د. سلامة عمر يكتب: التحول الرقمي.. مدخل لجودة التعليم الأزهري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

عاطف عبد الستار

الأهداف الخبيثة لتوقف السوشيال ميديا

د.محمود بكري

معركة الوعي (6)

نهال علام

«السادات».. رجل الحب والحرب

اﻟﻤﺰﻳﺪ