حبس سيدة وزوجها للنصب على المواطنين في القاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس سيدة وزوجها، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة، بالاستيلاء منهم على أموال، بهدف المضاربة في البورصة العالمية.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

جاء ذلك، بعد أن نجحت أجهزة الأمن فى ضبط سيدة وزوجها لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة.





وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (3 سيدات) بقيام (إحدى السيدات وزوجها) بالنصب والإحتيال عليهن والإستيلاء على مبالغ مالية منهن.

بإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وأسفرت عن قيام (إحدى السيدات وزوجها – مقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة) بالنصب والإحتيال على الشاكين وتلقى مبالغ مالية منهن بزعم استثمارها لهن فى مجال المضاربة بالبورصات العالمية والمعادن النفيسة بما يعرف بنظام "الفوركس" .

كما تبين من التحريات أن العملية تتم من خلال الإعلان عن ذلك النشاط على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم وإلتزامهما معهن فى سداد الأرباح لفترة زمنية إلا أنهما إمتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ لهن والإستيلاء على تلك الأموال بالمخالفة للقانون .

وأكدت التحريات قيامهما بتغير محل إقامتهما والتنقل فى العديد من محال الإقامات المختلفة من حين لآخر للحيلولة دون ضبطهما .

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما، أمكن ضبطهما بدائرة قسم مدينة نصر أول بالقاهرة .

وبمواجهتهما أقرا بالواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.