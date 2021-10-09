اعتبرها شو.. الفنان محمد صبحي: لا أشجع الأهلى أو الزمالك ولا أتابع المنتخب

قال الفنان الكبير، محمد صبحي، إن مسلسل “أنا وهؤلاء” هو مسلسل يتحدث بذكاء عن فترة 2005، وتم التأكيد على أن مشكلة مصر القادمة هي الانفجار السكانى وبه رسالة لكل مواطن أنه "إذا اردت العيش متخليش 3 ييجوا وترميهم في الشارع”.

وأضاف محمد صبحي، خلال لقاء له لبرنامج “سبوت لايت” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “شيرين سليمان”، انا لا اتابع كورة ولا أهلى ولازمالك ولا حتى منتخب لأنني اعتبرها شو".

وتابع محمد صبحي، أنني لما رحت أتفرج على ماتش “لقيت أن كل اللى في الملعب بيفهم كرة، ودلوقتي أصبحت الثقافة وحشة في الرياضة ومبتفرجش على الكرة أبدا".

وأشار محمد صبحي إلى أن هناك معركة عبر السوشيال ميديا ، بين جماهير الأندية، وعمرها ما كانت بالطريقة دي في مصر".