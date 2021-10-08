ننشر نتائج انتخابات نقابة الأطباء بالغربية

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء بالغربية مساء اليوم النتائج الأولية بموجب فرز الأصوات للمرشحين فى الانتخابات لاختيار مقعدين فوق السن وعضوين تحت السن.



وجاءت نتائج المؤشرات الأولية بفوز الدكتور مدحت دراج بحصوله على 156 صوت بينما حصل الدكتور أحمد عبد الشافى بحصوله على 155 صوت .

ببنما فاز بمقعدى تحت السن كل من الدكتور أيمن عباس بحصوله على 254 صوت والدكتورة أمل عبد الستار بحصولها على 263 صوت .



كما يعد الحق للأعضاء الجمعية العمومية لهم حق اختيار أعضاء مقاعد العامة للأعضاء فوق وتحت السن فضلا عن تحديد واختيار مقعد مرشح ممثل عن النقابة بفرع وسط الدلتا بينما يتاح اختيار عضوين فوق السن وتحت السن بمجلس النقابة الفرعي .

مقعدي فوق السن وتحت السن باللجنة الفرعية يتنافس على حسمها نحو 9 مرشحين بينما يتنافس عدد على مقعد ممثل النقابة بفرع وسط الدلتا اثنين من المرشحين .

كما سيغلق أبواب صناديق الاقتراع في الساعة السابعة من مساء اليوم بينما تعلن اللجنة القضائية المشرفة على سير عمليات التصويت نتائج الفرز الخاصة بأصوات مقاعد اللجان الفرعية بشكل نهائي بينما مقاعد النقابة العامة سيتم حصر أصواتها على مستوى اللجان الفرعية للنقابة الأطباء بمحافظات الجمهورية .

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