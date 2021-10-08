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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البترول توضح أسباب عدم زيادة سعر السولار.. فيديو

المواد البترولية
المواد البترولية

كشف المهندس خالد عثمان، نائب رئيس هيئة البترول، أسباب زيادة أسعار البنزين.

وقال "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حصاد الأسبوع"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن أسعار خام برنت فى السوق العالمى وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة يونيو 2021 مقابل الفترة يوليو  سبتمبر 2021، يعتبران أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخري.

وأوضح أن المعادلة أسفرت عن زيادة فى سعر خام برنت 7% وزيادة طفيفة في سعر الصرف تقدر بحوالى 0.1 % وتم تطبيق المعادلة السعرية طبقا لزيادة سعر خام برنت وسعر الصرف.

وأشار إلى أن اللجنة اجتمعت وقارنت بين سعر الصرف وكانت الزيادة تقتضي زيادة الأسعار بقيمة 50 قرشا، موضحا أنها قدرت التكلفة خلال العام المالى 2020 / 2021 وفى ضوء العوامل السابقة، كانت الزيادة تقتضي زيادة الأسعار 50 قرشا، لكن اللجنة أوصت بزيادة البنزين بأنواعه 25 قرشا للتر .

وأوضح أن ثبات أسعار السولار يرجع لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية، معقبا: "ثبتنا سعر السولار، لأنه من المنتجات التي نتعامل معها بحساسية شديدة، لارتباطها بالشارع المصري".

الشارع المصري المنتجات البترولية السلع الغذائية سعر صرف الدولار سعر السولار أسعار البنزين الدولار مقابل الجنيه سعر الصرف وسائل النقل

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