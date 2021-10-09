أقل حاجة عندي.. محمد صبحي يكشف عن موقف تعرض له بأحد الفنادق

قال الفنان الكبير محمد صبحي، إنني دائما أرتدي ملابس رسمية معلقا “دي أقل حاجة عندي”، مؤكدا أنه خلال تواجدي في أحد الفنادق رغبت أن أطلب أكل.

وأضاف الفنان محمد صبحي، خلال لقاء له لبرنامج “سبوت لايت|” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “شيرين سليمان”، أنني قمت بطلب “فول” خلال تواجدي في الفندق، ليرد الموظف :“متغير يا استاذ محمد”..

وأكد الفنان محمد صبحي، إنني ضد مسمى “الورشة”، مؤكدا أنه كان لا بد أن يتم تسميتها استديو وكلمة ورشة مختلقة، وأيضا أنا ضد مسميات “جراج”، أن يتم إطلاقها علي الثقافة أو الفن.

وأشار محمد صبحي، أنه لا بد أن يتم توفير وتحديد ميزانية للمجالات الهامة في مصر والثقافة والبحث العلمي وغيرها.