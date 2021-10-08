تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية في أبو حمص بـالبحيرة

محافظة البحيرة

نظمت رابطة شباب أطباء أبوحمص بمحافظة البحيرة، برئاسة أحمد الشرقاوي، حفل تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية،في ساحة مركز شباب أبوحمص، بحضور أعضاء مجلس النواب الدكتور أحمد العرجاوي واللواء أسامة المصري وأمين عام نقابات المهن الطبية، الدكتور ناجي داوود، جابر مشابط، و أحمد طنطاوي نائب رئيس مجلس إدارة مركز شباب ابوحمص.

رابطة شباب أطباء أبوحمص يكرمون أوائل الثانوية العامة والأزهرية

وأكد رئيس رابطة أطباء أبو حمص، على أهمية المشاركة المجتمعية من جميع أفراد المجتمع، مشيرًا إلي أن أقيم الحفل بمساهمة من نقابة أطباء البحيرة ومعلمين وأطباء مركز أبوحمص.

أوضح أن تم تكريم مائتي طالب من المقبولين بالكليات الطبية على مستوى الجامعات المصرية، بتقديم درع الرابطة لرعاة الحفل وأعضاء المنصة تكريمًا لدورهم في دعم العمل العام والأنشطة التطوعية.

الجدير بالذكر أن رابطة شباب أطباء أبوحمص انضمت مؤخرًا لجنة الشباب بنقابة أطباء البحيرة، حيث تعد النقابة هي المشرف المباشر على أنشطة الرابطة كما يعد مركز شباب ابوحمص أحد الداعمين والمشجعين المباشرين نشاطها ودورها في مجتمع أبوحمص حيث تقوم الرابطة بتنظيم القوافل الطبية وحملات وندوات التوعية ضد الأمراض المنتشرة وحملات التبرع بالدم صرف روشتات مجانية لغير القادرين وتحويل فحوصاتهم أطباء معروفين بشكل مجاني بالكامل كما تنظم دورات مختلفة لطلاب الجامعات والمدارس الثانوية لنقل الخبرة وإصقالهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل.