الري: الإزالات المستهدفة في حملة إنقاذ نهر النيل 163.988 حالة

أعلنت وزارة الموارد المائية والرى أن محافظة البحيرة هى أعلى المحافظات فى مصر فى التعديات على جسور نهر النيل والمجارى المائية بواقع 31,796 حالة، تليها الغربية بواقع 19,585 مخالفة، والوادى الجديد هي الأقل بواقع 12 مخالفة.



وأشارت وزارة الرى إلى أن إجمالى أعداد الإزالات المستهدفة فى حملة إنقاذ نهر النيل 163988 حالة بمساحة 18,269 مليون متر مربع تقريبًا.

وإجمالى أعداد الحالات المزالة حتى الآن 2583 حالة بمساحة 299 ألف متر مربع تقريبا، وإجمالى أعداد الازالات المتبقية 161405 حالة إزالة بمساحة 17,970 مليون متر مربع تقريبا.



وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف.

وتؤكد الوزارة مضيها قدماً في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.