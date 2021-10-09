نهى طلعت: تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان يتوافق مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية.. فيديو

قالت الدكتورة نهى طلعت، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس مؤسسة حقوقية مصرية، منوطة بملف حقوق الإنسان، لافتة إلى أن التشكيل السابق للملجس قام بدوره على أكمل وجه.



وأضافت "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حصاد الأسبوع"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، يأتي في توقيت مهم ويتوافق مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويؤكد جدية الدولة في ملف حقوق الإنسان.



وأشارت إلى أن التشكيل يعكس توجهات مختلفة وتعددية، واختيار مشيرة خطاب رئيسا للمجلس، رسالة قوية واختيار موفق، لاسيما وأنها أول سيدة تتولي رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأوضحت أن أهم أولويات المجلس هو العمل علي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والعمل علي تقرير المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان، لافتة إلى أن السفيرة مشيرة خطاب على المستوى المهني تملك خبرة كبيرة على المستوى الدولي، مؤكدة أنها شاركت في معارك شرسة من أجل قانون الطفل وحقوق الطفل.



وأكدت أن أن تولي مشيرة خطاب للمجلس القومي لحقوق الإنسان شيء مبشر جدا، مردفة أن إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية يعد خطوة جادة في تحقيق منظومة حقوق الشعب.

