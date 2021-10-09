اليوم .. وزير الزراعة بالغربية يفتتح فروع البنك الجديدة والري المطور

يجري السيد القصير وزير الزراعة صباح اليوم زيارة إلي محافظ الغربية مسقط رأسه لافتتاح عدد من المشروعات الجارية وتطوير نظم الري المطور بمراكز سمنود وزفتي والسنطة .

كما يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الزراعة علي إتمام مبادرات توعية من خلال تنظيم ندوات ومؤتمرات تعريفية بخطة الدولة التي تستهدف رفع كفاءة منظومة الري الحديث المطور وفق نظم العالمية لضمان رفع الجوده وتوعية كافة المشاركين في المنظومة الزراعية .

كما يتضمن جدول زيارة وزير الزراعة افتتاح فرع البنك الزراعي بمركز ومدينة سمنود فضلا عن افتتاح فرع البنك الزراعي بقرية أبوصير وتفقد مشروع الري المطور بقرية شبراقاص بمركز السنطة و سيباشر متابعة سير العمل بمجمع الخدمات بنطاق الإدارة الزراعية بقرية نهطاي بمركز زفتي .

ويحضر جولة وزير الزراعة الميدانية ، الدكتور خالد أبوشادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية وعدد من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والقيادات التنفيذية والشعبية .