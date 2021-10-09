وزير الرياضة للاعبى المنتخب: الفوز مهم وثقتنا فيكم بلا حدود.. صور

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مباراة المنتخب المصري لكرة القدم مع نظيره الليبي والتى أقيمت علي استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة ، ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022 .

انتهت المباراة بفوز للمنتخب المصري علي حساب المنتخب الليبي ، وشهد المباراة حضور لفيف من الشخصيات العامة والرياضية والتنفيذية ورؤساء الأندية ، ومسئولي اتحاد الكرة المصري .

وحرص وزير الشباب والرياضة عقب انتهاء المباراة على تهنئة لاعبي المنتخب الوطنى وجهازهم الفني بالفوز وتصدر المجموعه مؤكدا علي ثقته وثقه الجماهير المصرية في المنتخب الوطني لكرة القدم والجهاز الفني، وقدرتهم علي التأهل إلي كأس العالم لكرة القدم، معرباً عن تمنياته بالتوفيق للمنتخب في جميع مبارياته المقبلة.

ويتنافس المنتخب المصري في المجموعة السادسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم، مع منتخبات الجابون و أنجولا وليبيا، وبهذه النتيجة يحتل المنتخب المركز الأول في المجموعة السادسة برصيد سبعة نقاط في صدارة المجموعة.

انتصار مهم

كان المهندس أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة أبدى سعادته الكبيرة بفوز مصر على حساب ليبيا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثالثة من منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقال مجاهد لصدي البلد إن الانتصار اليوم مهم للغاية في مشوار التأهل إلى كأس العالم المقبل، مشيدا بالجهاز الفني واللاعبين.

ووصف مجاهد مباراة مصر وليبيا المقبلة بالصعبة، مؤكدا ثقته الكبيرة قدرات الجهاز الفني ولاعبي منتخب مصر علي مواصلة المشوار واستمرار الانتصارات والتأهل إلى كأس العالم، مشيرا إلى أن مصر تمتلك كتيبة من أفضل اللاعبين.

وصف كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر مباراة ليبيا المقبلة بأنها ستكون صعبة للغاية في ظل امتلاك الفريق المنافس عددا جيدا من اللاعبين .

وقال كيروش ليبيا تقدم أداء جيدا، ولكن نحن نبحث عن الفوز خارج ملعبنا وقادرون علي ذلك .

وأكد كيروش أن الفوز اليوم جاء عن جدارة واستحقاق ويعد خطوة مهمة للغاية في مشوار التأهل إلى كأس العالم المقبل مشيدا بالجهاز الفني واللاعبين .

وأضاف أن لاعبي منتخب مصر قدموا مباراة كبيرة واستحقوا الفوز مؤكدا ثقته علي مواصلة المشوار واستمرار الانتصارات والتأهل إلى كأس العالم.

انتهت أحداث مباراة منتخب مصر أمام نظيره الليبي بفوز الفراعنة بهدف دون مقابل، في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

