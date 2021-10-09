إصراره خلاه ممثل شاطر.. محمود حافظ يروي كواليس دخوله مجال الفن

قال الفنان محمود حافظ، :" انا في المدرسة وانا صغير كانو المدرسين بيسألوني نفسك تطلع أيه، كنت أقولهم نفسي أكون ممثل ألاقي الزملاء و المدرسين يضحكوا"،متابعا :" فا كنت في الثانوية العامة الوسيلة الوحيدة اللي قدامي للتمثيل أني أروح قصر ثقافة المنصورة و اشتغل مع الفرق الموجودة هناك لحين الأنتهاء من تعليمي".

وأضاف محمود حافظ، خلال حواره ببرنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلي،قائلاً:" وأنا في سنة تانية ثانوي عرفت المعهد العالي للفنون المسرحية، و روحت قدمت في سنة 2001 سقطت وسنة 2002 سقطت و سنة 2003 قولت يا رب لو هذا المجال خير ليا يسرهولي و لو شر ابعده عني و الحمد لله اتقبلت وبعدها ربنا كرمني .

من جانبه، عرضت الإعلامية منى الشاذلى، مجموعة من الصور لـ الفنان محمد هنيدي، وكانت بعنوان :" هنيدي عبر العصور".



وظل هنيدي يضحك على كل صورة له، وقال دى صور مميزة و مختلفة.



قال الفنان محمد هنيدي، إن أسرته أصبحت تظهر معه بعد كبر سنهم، وعلق على قصر قامته ، وأكد: "بواجه الكاميرات مع ناس طولى.. الموضوع ده مبقاش يشغلنى".



عرضت الإعلامية منى الشاذلى، مقطع فيديو من العرض الخاص لفيلم الإنس و النمس، وظهور عائلة محمد هنيدي.



قال الفنان محمد هنيدي، إنه فى أثناء تصوير مشهد الطيران فى الجو، بفيلم: "فول الصين العظيم" قالولى: "تعالى ياحمادة عايزينك في شوت".



وأضاف محمد هنيدي خلال حواره ببرنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنه كان فى حالة توتر شديد أثناء التصوير.



ولفت إلى أنه ترك مكان التصوير وظل يتمشي لبعض الوقت، وفى لحظة ما شاهد رجلا طويلا قال له "إنما المؤمنون أخوة" وقلت له: "ونعم بالله".