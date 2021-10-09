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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رزان مغربى تتحدى البلالين بكعب عالى.. شاهد

رزان مغربى
رزان مغربى

حلت الفنانة رزان مغربى اليوم  الجمعة على  برنامج لايف من الدوبليكس مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا وإبنتها كارو والمذاع عبر فضائية اون اى.


وقامت رزان مغربى خلال استضافتها ببرنامج أبلة فاهيتا والمذاع عبر فضائية on e ، بالضغط على البلالين وتفريغ الهواء بداخلهم باستخدام الكعب العالى الخاص بها خلال 30 ثانية جعلها تجرى مسرعة لتنفيذ هذه المهمة وتنجح بإتمامها فى الوقت المقررلها .


وأشارت إلى أن هذا الكعب تحفة فنية صممه أحد عارضى الأزياء لوالدتها ويمتاز بتصميمه الجذاب واكسسوارته الفخمة ، لافتة إلى أن اسمها الحقيقى هو رزان عبد الوهاب المغربى واسم دلعها " قطقوطة و زوزو " ،  لافتة إلى ان معنى اسمها هو الرزانة والهدوء .

 

ولفتت رزان مغربى إلى أن تاريخ ميلادها 19 أغسطس وداعبت قائلة  : مش فاكرة عندى كام سنة كنت صغيرة " ، مشيرة إلى أن انها تمتلك ابن واحد يدعى رام وأكثر وزن وصلت إليه كان 44 لتفاجئها كارو ابنه أبلة فاهيتا برد ساخر " انتى أم 44 " .

وقد حلت الفنانة اللبنانية رزان مغربي، ضيفة على برنامج "أبلة فاهيتا - لايف من الدوبلكس" الذي يعرض منتصف ليل اليوم الجمعة على قناة “ON”.
 

ونشرت الصفحة الرسمية علي إنستجرام لـ أبلة فاهيتا صورا لها برفقة رزان مغربي، وكتبت "حرابئ بلا قيود.. الليلة دي الساعة ١١ لايڤ من #الدوبلكس على @ontv مع @razanelmoghrabi"


يذكر أن أحدث أعمال رزان مغربي، فيلم "صابر وراضي" بعد غيابها عن السينما 10 سنوات، وهو من تأليف محمد نبوي وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

في سياق آخر، قدمت الفنانة والإعلامية اللبنانية رزان مغربي، ومُهيب عبد الهادي، برنامج المُسابقات اليومي "مُهيب ورزان في رمضان"، حيث كانت تتجول عدسات البرنامج في الأحياء المصرية المُختلفة، ويتم تقديم الكثير من الجوائز المالية القيمة لمن يُشارك في الألعاب والمُسابقات المُختلفة التي يُشارك فيها عدد من النجوم بالإضافة لتقديم تبرعات مالية مميزة يومياً للمؤسسات الخيرية.

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