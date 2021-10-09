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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد نشنوش : مصر لديها أفضل لاعب بالعالم ونسعى للفوز فى اللقاء الثاني

مباراة مصر - ليبيا
مباراة مصر - ليبيا

علق محمد نشنوش حارس مرمى منتخب ليبيا على خسارة منتخب بلاده امام منتخب مصر الوطني بهدف دون رد فى المبارة التى جمعت بينهما على ملعب استاد برج العرب فى اطار تصفيات بطولة كاس العالم فى قطر 2022.

 

وتغلب منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش على نظيره منتخب ليبيا بهدف دون رد أحرزه عمر مرموش فى الشوط الثاني.

 

قال محمد نشنوش عبر تصريحات تليفزيونية : منتخب مصر يمتلك أفضل لاعب فى العالم محمد صلاح وأدينا بروح عالية وقدمنا مردودا جيدا.

 

أضاف محمد نشنوش : رغم الظروف التى تمر بها الكرة الليبية إلا أن لاعبى المنتهخب الأول قدموا مستوى أداء جيد امام نظيره منتخب مصر الأول.

 

ولفت محمد نشنوش إلى ان منتخب ليبيا يسعى إلى تحقيق نتيجة جيدة فى المباراة الثانية يوم الإثنين المقبل امام منتخب مصر لمحاولة إنتزاع بطاقة التأهل إلى مونديال قطر 2022.

 

تعليق اتحاد الكرة

 

أبدى المهندس أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة سعادته الكبيرة بفوز مصر على حساب ليبيا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثالثة من منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

 

وقال مجاهد لصدي البلد إن الانتصار  اليوم مهم للغاية في مشوار التأهل إلى كأس العالم المقبل، مشيدا بالجهاز الفني واللاعبين.

 

ووصف مجاهد مباراة مصر وليبيا المقبلة بالصعبة، مؤكدا ثقته الكبيرة قدرات الجهاز الفني ولاعبي منتخب مصر علي مواصلة المشوار واستمرار الانتصارات والتأهل إلى كأس العالم، مشيرا إلى أن مصر تمتلك كتيبة من أفضل اللاعبين.

 

وصف كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر مباراة ليبيا المقبلة بأنها ستكون صعبة للغاية في ظل امتلاك الفريق المنافس عددا جيدا من اللاعبين .

 

وقال كيروش ليبيا تقدم أداء جيدا، ولكن نحن نبحث عن الفوز خارج ملعبنا وقادرون علي ذلك .

 

وأكد كيروش  أن الفوز اليوم جاء عن جدارة واستحقاق ويعد خطوة مهمة للغاية في مشوار التأهل إلى كأس العالم المقبل مشيدا بالجهاز الفني واللاعبين .

 

وأضاف أن لاعبي منتخب مصر قدموا مباراة كبيرة واستحقوا الفوز مؤكدا ثقته علي مواصلة المشوار واستمرار الانتصارات والتأهل إلى كأس العالم.

 

انتهت أحداث مباراة منتخب مصر أمام نظيره الليبي بفوز الفراعنة بهدف دون مقابل، في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

محمد نشنوش حارس مرمى منتخب ليبيا منتخب مصر الوطني تصفيات بطولة كاس العالم فى قطر 2022 كارلوس كيروش عمر مرموش محمد صلاح

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