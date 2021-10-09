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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. علامة في البول تشير لوجود أخطر أنواع السرطان.. وتوقعات الأبراج.. وفوائد دبس التمر وزيت الأرجان

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمراة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي:
 

علامة في البول تشير إلى أن لديك أخطر أنواع السرطان
 

سرطان الجلد - خامس أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في المملكة المتحدة- هو أحد أسرع أشكال المرض نموًا، وهناك حوالي 16200 حالة إصابة جديدة بالمرض كل عام ، منها 2300 حالة وفاة، ومع ذلك ، فإن توصيف المرض يمكن أن يتيح الكشف المبكر والعلاج، في بعض الحالات النادرة ، قد يظهر مرضى السرطان مع خطوط ملونة في البول ووفقًا لموقع هارفارد هيلث ، فإن سرطان الجلد هو "أخطر أنواع السرطان.

 

يمنع تسوس الأسنان وغني بفيتامين ج.. اكتشف فوائد دبس التمر
 

كشفت خبيرة التجميل منى رزق عن أهم فوائد دبس التمر وأوضحت من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن دبس التمر يمنع الاصابة بسرطان الأمعاء الغليظة والوقاية من مرض البواسير وتقليل تشكل الحصيات بالمرارة ولتسهيل مراحل الحمل والولادة والنفاس لاحتواء دبس التمر على الألياف الجيدة والسكريات السريعة الهضم، كما يمنع تسوس الأسنان لاحتوائه على الفلور.

 

فوائد زيت الأرجان.. سحر لن تتخيليه على البشرة والشعر
 

وأوضحت خبيرة التجميل من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن زيت الارجان هو زيت طبيعي 100% يستخلص من ثمار شجرة الارجان التي تنمو فقط  في جنوب المملكة المغربية، ويعتبر من الزيوت الطبيعية الغنية بمغذيات البشرة والشعر نظراً لما يحتويه من نسب عالية من الأحماض الدهنية الأساسية و فيتامين (E) و هو يعد من الزيوت الجافة التي تمتصها البشرة بشكل سريع ولا يترك أثرا دهنيا عند وضعه على البشرة او الشعر، وبسبب هذه الميزات للزيت فإنه يقوم بدور مهم كعامل مغذي ومقوي للشعر وكعامل مرطب ومرمم للبشرة وكعامل مضاد لتجاعيد الوجه بسبب احتوائه على مضادات الاكسدة ولذلك اطلق عليه اسم ( السائل الذهبي).

 

توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت إلى الجمعة 9- 15 أكتوبر 2021
 

برج الحمل مهنياً: تتبدد الصعوبات التي عكرت عليك نجاحك في عطلة الاسبوع وقللت من دخلك المادي وتبدأ حاليا بعمل منسجم مع طموحك يحسن ظروفك المادية ويجعلك أكثر تفاءلا بمستقبل جيد,ويبدأ وضعك المادي بالتحسن تدريجيا وتجد الحلول الناجعة للأزمة المادية التي تمر فيها, وتختار الطريق السليم لنجاحات مادية مرتقبة ولتحويل كل السلبيات إلى ايجابيات انه اسبوع مناسب لتحقيق أحلامك المهنية حيث يقف الحظ معك وستجد كل شيء إلى الإمام وخاصة العمل ،ومن المهم أن تكون واعيا بأن النجاح يأتي من الحركة والفعل لذلك لا تكن بطيئا أو نظريا في التعامل مع الواقع وحاول تغير أسلوب عملك وأمن الإعدادات اللازمة لتنفيذ المشروع الذي بين يديك لأن النجاح مؤكد , تفاءل وتمتع بأيامك ونجاحك.

صدى البلد الأخبار المهمة الخاصة بالمراة والصحة والصحة سرطان زيت الارجان

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