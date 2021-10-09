المؤتمر الـ13 لمرضى السكر: العادات الغذائية السيئة الخطر الأكبر على المصابين

أكد المؤتمر الوطني الثالث عشر لمرض السكر "DIAEGYPT 2021" المنعقد فى القاهرة من 6- 8 أكتوبر 2021 برئاسة الدكتور صلاح شلبايه استاذ الباطنة والسكر تحت شعار "سد الفجوة بين المعرفة والممارسة في إدارة مرض السكري" على ضرورة إجراء التحاليل الطبية كل فترة للتأكد من سلامة معدلات السكر بالدم لدى الأشخاص العاديين وأنها فى المعدلات الطبيعية وضرورة مراعاة العادات الغذائية السليمة لتجنب إصابة الجسم بالسكر فقد يصاب الإنسان بالسكر دون أن يدرى وبشكل مفاجئ إذا لم يكن هناك متابعة جيدة للنسب الأمنة للسكر فى الدم .
وثمن المؤتمر الذى يعقد تحت مظلة "الجمعية المصرية للسكر ودهنيات الدم" برئاسة الدكتور محمد خطاب دور المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة والتى ساهمت فى الكشف على أكثر من ٥٥ مليون شخص وتقديم العلاج مبكرا لمرضى السكر أو تنبيه من لديهم فرص للإصابة بالسكر سواء وراثيا أو من خلال العادات الغذائية السيئة خاصة ممن يعانون من زيادة الوزن والسمنة كما نبه المؤتمر على مرضى السكر أو الذين لديهم سكر غير منتظم بضرورة الذهاب للتطعيم وأخذ لقاح الانفلونزا الموسمية.
وقال الدكتور خليفة محمود عبد الله استاذ الباطنة والسكر بجامعة اسكندرية أنه يجب على مرضى السكر الإسراع بخذ مصل الانفلونزا الموسمية خلال شهر أكتوبر الحالى للحماية من فيروس الانفلونزا الذى ينتشر فى فصل الشتاء ويتسبب فى وفات مئات الآلاف من البشر سنويا خاصة أن الانفلونزا هى من أخطر الفيروسات والتطعيم ضدها يساعد مرضى السكر على تقوية جهاز المناعة لديهم بما يمنع مضاعفات الانفلونزا فى حال لا قدار الله أصيبوا بها ونفس الأمر بالنسبة لفيروس كورونا خاصة أن الأبحاث أوجدت علاقة بين الإصابة بكورونا وتدهور حالة المصابين بالسكر أو الخروج من فيروس كورونا بإصابات بالسكر ولذلك فالوقاية وتدعيم جهاز المناعة مع العادات الصحية والغذائية السليمة تساهم فى الحفاظ على صحة الإنسان.
ومن جانبه أكد الدكتور ابراهيم الابراشى استاذ الباطنة والسكر بجامعة القاهرة والعميد الأسبق لمعهد السكر الكشف والتحليل المبكر لمعدلات السكر مهم جدا خاصة أنه يجب أن يقوم الإنسان بشكل دورى بقياس معدلات السكر والتحليل خاصة أن كثير من المصابين بالسكر تكون إصابتهم بدون اعراض أن هناك اشخاص هم أكثر عرضة للإصابة بالسكر منها التقدم فى السن وزيادة الوزن ومن لديهم تاريخ وراثى فى العائلة للإصابة بالسكر وخاصة أن السكر يتسبب فى امراض اخرى وله تاثيرات على الكلى والقلب فالافضل هو الحفاظ على صحة الإنسان بعيد عن مرض السكر ولذلك يجب التوعية من المرض إعلاميا وعدم اللجوء لغير المتخصصين أو استقاء معلومات خاطئة عن المرض وعلى الأشخاص العاديين المبادرة بالتحليل للسكر فاطر وصايم . ومن جانبه نصح الدكتور صلاح شلبايه رئيس المؤتمر الثالث عشر للسكر بضرورة أن يقوم اى شخص تجاوز سن الأربعين بضرورة فحص السكر وعمل تحاليل سكر صائم ويتابع الرقم إذا تخطي الرقم (١٠٠) فلابد أن يراجع الطبيب ويلاحظ الأعراض الأخرى المرتبطة بالموضوع سواء العطش المستمر أو نزول الوزن بشكل مفاجئ بدون سبب ومبرر وكلها اشياء تنبه الشخص أن هناك شىء غريب حدث.
وأشار الدكتور شلبايه أن هناك مابين ٩ إلى ١٠ مليون مصاب بالسكر فى مصر ومعظمهم يكون من النوع الثانى فى حين ١٠٪ من المرضى منهم من النوع الأول اللى لازم ياخد انسولين فى حين أن العلاجات الأخرى لا تستخدم الأنسولين لأنها لا تعمل على البنكرياس ولكن بعضها يساعد فى أن يتم انزال السكر فى البول ويساعد على تنظيم السكر لكى يتعايش معه الشخص دون أضرار أو تفاقم لتبعات المرض على الجسم .
ومن جانبه أكد الدكتور نبيل الكفراوى استاذ السكر والباطنة بجامعة المنوفية أن تشخيص الإصابة بالسكر لأى شخص يجب أن تكون بعد إجراء التحليل صائم للشخص لمدة من ٨ لعشر ساعات على الأقل وتكون النسبة لا تزيد عن ١٠٠ للسكر وتحليل الفاطر بعد الأكل بساعتين ولا تزيد النسبة عن ١٤٠ ويتم إعادة التحليل أكثر من مرة بما يعنى أن اى زيادة عن ١٠٠ الصيام و الزياة عن ١٤٠ بعد الفطار وحتى ٢٠٠ تؤكد أن الشخص دخل مرحلة الخطر والأصابة بالسكر والتحليل التراكمى لا يزيد عن ٦ ونصف ولذلك لا تنتظر أن تظهر الأعراض فكثير من مصابى السكر لا تظهر عليهم الأعراض الا بعد تسجيل ٥٠٠ ولذلك فإن الافضل والصحى أن يكون السكر أقل من ١٠٠ فى الصيام و١٤٠ فى الفطار هو طبيعى ومن لديهم الفرص للإصابة يكون أعلى من ١٠٠ وحتى ١٢٦ صائم وفوق ١٤٠ وحتى ٢٠٠ لديهم قابلية للإصابة بالسكر أو فى طريقهم للإصابة وأعلى من ٢٠٠ يشخص أنه مصاب بالسكر ويجب أن يمشى على برنامج علاجى .
المؤتمر عقد علي مدار ثلاث أيام، وضم البرنامج العلمي مناقشات عدة للأبحاث الحديثة عن مرض السكر وعلاقته بالأمراض الأخرى، ومضاعفاته وكيفية اكتشافها مبكرا وكيفية التعامل معها، كيفية الوقاية من مرض السكر نفسه الوقاية من مضاعفاته. وستشارك لجنة متميزة من الخبراء الدوليين في مجال مرض السكري والغدد الصماء أبحاثهم وخبراتهم خلال هذا المؤتمر التي ستؤثر على التجارب السريرية علاوة على ذلك فأن هناك مشاركة متميزة من أساتذة الباطنة والسكر فى مصر منهم الدكتور صلاح شلباية استاذ امراض الباطنة والسكر بجامعة عين شمس رئيس المؤتمر DIA Egypt و إبراهيم الإبراشي – استاذ امراض السكر والباطنة بجامعة القاهرة عضو مجلس إدارة بالجمعية هشام الجيار - عضو مجلس إدارة بالجمعية و الدكتور شريف حافظ رئيس المؤتمر الشرفي .
وأكد الدكتور محمد خطاب رئيس الجمعية المصرية للسكر والدهنيات أن الجمعية تشجيعا لشباب الأطباء قامت على هامش المؤتمر بتنظيم مسابقة لأفضل بحث علمى عن السكر وسيفوز فيها افضل ١٥ بحث علمى بجوائز تزيد عن ١٠ آلاف جنيه لكل بحث فائز مشيرا إلى أن مصر لديها خبراء ونرى لهم مشاركات متميزة فى المؤتمرات الدولية ولذلك نحاول عمل تواصل بين الأجيال بدعم شباب الأطباء بما يساهم فى صقل خبراتهم وبما يعود على البحث العلمى والطبى فى مصر .