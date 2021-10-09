المؤتمر الـ13 لمرضى السكر: العادات الغذائية السيئة الخطر الأكبر على المصابين

أكد المؤتمر الوطني الثالث عشر لمرض السكر "DIAEGYPT 2021" المنعقد فى القاهرة من 6- 8 أكتوبر 2021 برئاسة الدكتور صلاح شلبايه استاذ الباطنة والسكر تحت شعار "سد الفجوة بين المعرفة والممارسة في إدارة مرض السكري" على ضرورة إجراء التحاليل الطبية كل فترة للتأكد من سلامة معدلات السكر بالدم لدى الأشخاص العاديين وأنها فى المعدلات الطبيعية وضرورة مراعاة العادات الغذائية السليمة لتجنب إصابة الجسم بالسكر فقد يصاب الإنسان بالسكر دون أن يدرى وبشكل مفاجئ إذا لم يكن هناك متابعة جيدة للنسب الأمنة للسكر فى الدم .

وثمن المؤتمر الذى يعقد تحت مظلة "الجمعية المصرية للسكر ودهنيات الدم" برئاسة الدكتور محمد خطاب دور المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة والتى ساهمت فى الكشف على أكثر من ٥٥ مليون شخص وتقديم العلاج مبكرا لمرضى السكر أو تنبيه من لديهم فرص للإصابة بالسكر سواء وراثيا أو من خلال العادات الغذائية السيئة خاصة ممن يعانون من زيادة الوزن والسمنة كما نبه المؤتمر على مرضى السكر أو الذين لديهم سكر غير منتظم بضرورة الذهاب للتطعيم وأخذ لقاح الانفلونزا الموسمية.



وقال الدكتور خليفة محمود عبد الله استاذ الباطنة والسكر بجامعة اسكندرية أنه يجب على مرضى السكر الإسراع بخذ مصل الانفلونزا الموسمية خلال شهر أكتوبر الحالى للحماية من فيروس الانفلونزا الذى ينتشر فى فصل الشتاء ويتسبب فى وفات مئات الآلاف من البشر سنويا خاصة أن الانفلونزا هى من أخطر الفيروسات والتطعيم ضدها يساعد مرضى السكر على تقوية جهاز المناعة لديهم بما يمنع مضاعفات الانفلونزا فى حال لا قدار الله أصيبوا بها ونفس الأمر بالنسبة لفيروس كورونا خاصة أن الأبحاث أوجدت علاقة بين الإصابة بكورونا وتدهور حالة المصابين بالسكر أو الخروج من فيروس كورونا بإصابات بالسكر ولذلك فالوقاية وتدعيم جهاز المناعة مع العادات الصحية والغذائية السليمة تساهم فى الحفاظ على صحة الإنسان.

ومن جانبه أكد الدكتور ابراهيم الابراشى استاذ الباطنة والسكر بجامعة القاهرة والعميد الأسبق لمعهد السكر الكشف والتحليل المبكر لمعدلات السكر مهم جدا خاصة أنه يجب أن يقوم الإنسان بشكل دورى بقياس معدلات السكر والتحليل خاصة أن كثير من المصابين بالسكر تكون إصابتهم بدون اعراض أن هناك اشخاص هم أكثر عرضة للإصابة بالسكر منها التقدم فى السن وزيادة الوزن ومن لديهم تاريخ وراثى فى العائلة للإصابة بالسكر وخاصة أن السكر يتسبب فى امراض اخرى وله تاثيرات على الكلى والقلب فالافضل هو الحفاظ على صحة الإنسان بعيد عن مرض السكر ولذلك يجب التوعية من المرض إعلاميا وعدم اللجوء لغير المتخصصين أو استقاء معلومات خاطئة عن المرض وعلى الأشخاص العاديين المبادرة بالتحليل للسكر فاطر وصايم . ومن جانبه نصح الدكتور صلاح شلبايه رئيس المؤتمر الثالث عشر للسكر بضرورة أن يقوم اى شخص تجاوز سن الأربعين بضرورة فحص السكر وعمل تحاليل سكر صائم ويتابع الرقم إذا تخطي الرقم (١٠٠) فلابد أن يراجع الطبيب ويلاحظ الأعراض الأخرى المرتبطة بالموضوع سواء العطش المستمر أو نزول الوزن بشكل مفاجئ بدون سبب ومبرر وكلها اشياء تنبه الشخص أن هناك شىء غريب حدث.

وأشار الدكتور شلبايه أن هناك مابين ٩ إلى ١٠ مليون مصاب بالسكر فى مصر ومعظمهم يكون من النوع الثانى فى حين ١٠٪ من المرضى منهم من النوع الأول اللى لازم ياخد انسولين فى حين أن العلاجات الأخرى لا تستخدم الأنسولين لأنها لا تعمل على البنكرياس ولكن بعضها يساعد فى أن يتم انزال السكر فى البول ويساعد على تنظيم السكر لكى يتعايش معه الشخص دون أضرار أو تفاقم لتبعات المرض على الجسم .

ومن جانبه أكد الدكتور نبيل الكفراوى استاذ السكر والباطنة بجامعة المنوفية أن تشخيص الإصابة بالسكر لأى شخص يجب أن تكون بعد إجراء التحليل صائم للشخص لمدة من ٨ لعشر ساعات على الأقل وتكون النسبة لا تزيد عن ١٠٠ للسكر وتحليل الفاطر بعد الأكل بساعتين ولا تزيد النسبة عن ١٤٠ ويتم إعادة التحليل أكثر من مرة بما يعنى أن اى زيادة عن ١٠٠ الصيام و الزياة عن ١٤٠ بعد الفطار وحتى ٢٠٠ تؤكد أن الشخص دخل مرحلة الخطر والأصابة بالسكر والتحليل التراكمى لا يزيد عن ٦ ونصف ولذلك لا تنتظر أن تظهر الأعراض فكثير من مصابى السكر لا تظهر عليهم الأعراض الا بعد تسجيل ٥٠٠ ولذلك فإن الافضل والصحى أن يكون السكر أقل من ١٠٠ فى الصيام و١٤٠ فى الفطار هو طبيعى ومن لديهم الفرص للإصابة يكون أعلى من ١٠٠ وحتى ١٢٦ صائم وفوق ١٤٠ وحتى ٢٠٠ لديهم قابلية للإصابة بالسكر أو فى طريقهم للإصابة وأعلى من ٢٠٠ يشخص أنه مصاب بالسكر ويجب أن يمشى على برنامج علاجى .

المؤتمر عقد علي مدار ثلاث أيام، وضم البرنامج العلمي مناقشات عدة للأبحاث الحديثة عن مرض السكر وعلاقته بالأمراض الأخرى، ومضاعفاته وكيفية اكتشافها مبكرا وكيفية التعامل معها، كيفية الوقاية من مرض السكر نفسه الوقاية من مضاعفاته. وستشارك لجنة متميزة من الخبراء الدوليين في مجال مرض السكري والغدد الصماء أبحاثهم وخبراتهم خلال هذا المؤتمر التي ستؤثر على التجارب السريرية علاوة على ذلك فأن هناك مشاركة متميزة من أساتذة الباطنة والسكر فى مصر منهم الدكتور صلاح شلباية استاذ امراض الباطنة والسكر بجامعة عين شمس رئيس المؤتمر DIA Egypt و إبراهيم الإبراشي – استاذ امراض السكر والباطنة بجامعة القاهرة عضو مجلس إدارة بالجمعية هشام الجيار - عضو مجلس إدارة بالجمعية و الدكتور شريف حافظ رئيس المؤتمر الشرفي .

وأكد الدكتور محمد خطاب رئيس الجمعية المصرية للسكر والدهنيات أن الجمعية تشجيعا لشباب الأطباء قامت على هامش المؤتمر بتنظيم مسابقة لأفضل بحث علمى عن السكر وسيفوز فيها افضل ١٥ بحث علمى بجوائز تزيد عن ١٠ آلاف جنيه لكل بحث فائز مشيرا إلى أن مصر لديها خبراء ونرى لهم مشاركات متميزة فى المؤتمرات الدولية ولذلك نحاول عمل تواصل بين الأجيال بدعم شباب الأطباء بما يساهم فى صقل خبراتهم وبما يعود على البحث العلمى والطبى فى مصر .