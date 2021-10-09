تعرف علي الفائزين في إنتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بأسوان

كشفت النتائج الأولية لفرز الأصوات الخاصة بإنتخابات التجديد النصفي لفرع نقابة الأطباء بأسوان عن فوز الدكتور مصطفى أبو المجد، والدكتورة أمل أحمد صادق بمقعدى فوق السن.

وكانت قد أجريت الإنتخابات وسط أجواء من الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء إستقبال الأطباء للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات التجديد النصفى لفرع النقابة بالمحافظة والتى أجريت أمس الجمعة بنادى المهن الطبية بكورنيش بمدينة أسوان، لاختيار أعضاء فوق السن وتحت السن.

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ومن جانبه قال الدكتور حسام عبد الفهيم رئيس لجنة الانتخابات الفرعية بأسوان بأن هناك مرشحين إثنين حسموا مقعدى "تحت السن" وذلك بالتزكية، وهما الدكتور "محمد حامد مكى وعبد الرحمن حماده".

وأشار الدكتور عبد الفهيم بأن هناك 4 مرشحين يتنافسون على مقعدى "فوق السن"، وهم الدكتور "أمل أبو صادق ومحمد منير ومحمد ضوى ومصطفى أبو المجد".



وكانت قد حددت اللجنة العامة للإشراف على إنتخابات التجديد النصفى للأطباء، مقرات التصويت بانتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة والنقابات الفرعية فى 27 محافظة،والتي تفتح أبوابها للأطباء من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً.

ودعت النقابة العامة للأطباء، جميع الأطباء بسرعة التواصل مع نقابتهم الفرعية أو النقابة العامة، للتأكد من تسجيلهم بالنقابة الفرعية وسداد اشتراك النقابة حتى نهاية عام 2020، حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الانتخابي، لافتة إلى أنه يشترط للإدلاء بالصوت فى الانتخابات، أن يكون الطبيب مسجلا بنقابته الفرعية التابع لها جهة عمله التي يباشر العمل بها فعليا، سواء كان منتدبا أو أساسيا.

وذكرت النقابة، أنه يمكن سداد اشتراكات النقابة نقديا من خلال مقر النقابة العامة أو النقابات الفرعية بالمحافظات خلال الفترة الحالية، أو نقدا فى نفس يوم الانتخابات بالمقرات الانتخابية، بالإضافة إلى إمكانية السداد إلكترونيا.

وكانت قد قامت الدكتورة غادة أبو زيد، نائبة محافظ أسوان، بتفقد عددًا من المدارس بمختلف المراحل التعليمية داخل مركز ومدينة إدفو إستعداداً للعام الدراسى الجديد، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتكثيف المتابعة الميدانية للاطمئنان على التجهيزات المطلوبة لانطلاق العملية التعليمية من مطلع الأسبوع القادم.

وتم التأكيد على استمرار أعمال الرش والتطهير واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، بجانب متابعة أعمال الصيانة والتطوير وخطة توزيع الكتب الدراسية وغيرها من الإجراءات والجهود المبذولة لضمان انطلاق المنظومة التعليمية فى عامها الجديد على الوجه الأكمل.

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