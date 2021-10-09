فى اليوم العالمى للبريد.. 3 أفلام بطلها بوسطجى

يوافق اليوم 9 أكتوبر اليوم العالمى للبريد، هو يوم عالمي يتمّ الاحتفال فيه بدور البريد وأهميته في حياة الناس .

وهناك العديد من الأعمال المصرية التى كان بطلها هو ساعى البريد بالرغم من قلتها الا ان بعضها كان مؤثر .

وفى السطور لتالية نستعرض ابرزها :

1- البوسطجى 1948 :

الفيلم تم إنتاجه عام 1948 ، وقام ببطولته عدد من الفنانين ابرزهم شوكو ، محمود المليجى ، سراج منير ، وإخراج كامل التلمسانى .

وتدور أحداث الفيلم حول بوسطجي يحضر إلى القاهرة في إجازة ليزور ابنه، يحاول أن يتزوج من راقصة، يلتقي بجماعة من مزيفي النقود، يظل في مطاردتهم حتى يقبض البوليس عليهم، يكتشف أن ابنه يحب نفس الراقصة ويعمل معها في نفس الكباريه.

2- البوسطجى 1968 :

وبذات الاسم تم تقديم عمل أخر حمل أسم البوسطجى عام 1968 ، ويعد هذا الفيلم واحدا من أهم الاعمال فى تاريخ السينما المصرية ، وهو من إخراج حسين كمال ، ومن بطولة شكرى سرحان وزيزى مصطفى وصلاح منصور .



وتبدأ احداث فيلم البوسطجى عندما ينقل البوسطجي عباس من القاهرة إلى قرية كوم النحل بمحافظة أسيوط ليتولى مسئولية مكتب البريد في القرية، وهناك يحاول أن يتآلف مع الحياة هناك حتى يصل به الحال للتلصص على محتوى الرسائل.

و يحتل فيلم البوسطجى 1968 المركز 12 فى قائمة أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما المصرية حسب رأى النقاد.

3- موزع البريد 1994

وتدور أحداث الفيلم حول موزع بريد بسيط يتفانى في عمله، ويحاول إتمامه على الوجه الأكمل، مما يوقعه في مشكلات عديدة بسبب تدخله في بعض الأحيان فيما لايخصه، يرصد الفيلم بشكل ساخر الظواهر السلبية في المجتمع، والمفارقات بين الشرائح الاجتماعية المختلفة التي تعيش جنباً إلى جنب في العاصمة.

الفيلم من بطولة يونس شلبى وإيمان وصبرى عبد المنعم ومن إخراج مها عرام .