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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزارة الخارجية الأمريكية: نولاند تتوجه إلى موسكو الاثنين المقبل

فكتوريا نولاند مساعدة
فكتوريا نولاند مساعدة وزير الخارجية الأمريكي

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن فيكتوريا نولاند، مساعدة الوزير، ستتوجه إلى موسكو الاثنين المقبل للقاء كبار المسؤولين الروس ومناقشة مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية.

 

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن "نولاند ستسافر إلى موسكو في الـ11 من أكتوبر الجاري، ثم تنتقل بعدها إلى بيروت، حيث من المخطط له أن تصل لبنان الجمعة المقبل، ومن ثم إلى لندن".

 

وتابعت: "بعد ذلك، ستسافر نولاند إلى لندن لبحث عدد من القضايا العالمية مع قادة البلاد".

وشغلت نولاند منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والآسيوية، للفترة من سبتمبر 2013 ولغاية يناير عام 2017، وخلال فترة حكم الرئيس السابق باراك أوباما، أشرفت على وجه الخصوص على القضايا المتعلقة بالسياسة تجاه دول ما بعد الاتحاد السوفيتي.

 

وفي مايو 2019، منعت نولاند من الحصول على تأشيرة روسية، وقالت وزارة الخارجية الروسية حينها، إن "الدبلوماسية أدرجت في القائمة السوداء التي وضعتها موسكو ردا على العقوبات الأمريكية".

 

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