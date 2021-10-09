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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل من النيابة بشأن 26 ألف لقاح كورونا ملقاه بجوار ترعة بالمنيا

لقاح كورونا - ارشيفيه
لقاح كورونا - ارشيفيه

قررت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة، فتح تحقيق عاجل في واقعة العثور على 26 ألف جرعة من لقاح "ڤيروس كورونا" ملقاة بجوار إحدى الترع بمحافظة المنيا.

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ورصدت إدارة الإعلام برئاسة الهيئة، تداول الواقعة في عدد من المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، وبعرض الواقعة على المستشار رئيس الهيئة، كلف النيابة الإدارية ببني مزار، بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة وعرض الأوراق على سيادته فور انتهاء التحقيقات،

و باشرت النيابة الإدارية ببني مزار تحقيقاتها في الواقعة على الفور، وقام المستشار كمال دراز  مدير النيابة، بقيد البلاغ بالقضية رقم ٤٢٠ / ٢٠٢١ بني مزار، وتشكيل فريق تحقيق من كل من الأستاذ محمد يحيى العطار - رئيس النيابة، الأستاذ محمود خليفة - رئيس النيابة، لسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة.

ومن جهته كشف المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، تفاصيل إلقاء جرعات من لقاح كورونا في إحدى ترع محافظة المنيا.

وتابع سمير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،: " عدد الجرعات من لقاح كورونا التي تم العثور عليها ملقاة بجانب إحدى ترع محافظة المنيا، يبلغ أكثر من 26 ألف جرعة.

وأشار إلي أنّ هذه الجرعات تعود إلى لقاح سينوفارم كانت مخزنة في 33 كرتونة، مؤكّدًا أن جميع هذه الجرعات صالحة للاستخدام وغير منتهية الصلاحية.

وأكد المستشار محمد سمير، أن هذه الجرعات عثر عليها بعض المواطنين وقد رصدها أيضًا المراقب الصحي أثناء مروره هناك، فأبلغ الجهات المعنية على الفور.

ونوه إلي أنّ التحقيقات في الواقعة على مدار اليوم، وتستكملها النيابة غدًا السبت، لافتًا إلى أنّ سيتم الكشف عن التفاصيل كاملة فور التوصل إليها بكل شفافية.

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