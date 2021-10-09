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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباريات اليوم السبت 9 - 10 - 2021 بتصفيات أفريقيا في المونديال

مباراة غانا - زيمبابوى
مباراة غانا - زيمبابوى

تقام اليوم السبت 9 - 10 - 2021 العديد من المباريات الهامة فى مختلف ملاعب العالم أبرزها فى تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم بقطر 2022.

 

تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم بقطر 2022

 

إثيوبيا VS جنوب إفريقيا – الساعة الثالثة عصرا     

 

غينيا VS السودان – الساعة الثالثة عصرا      

 

غانا VS زمبابوي – الساعة السادسة مساء     

 

توجو VS الكونغو – الساعة السادسة مساء     

 

غينيا بيساو VS المغرب – الساعة التاسعة مساء      

 

السنغال VS ناميبيا – الساعة التاسعة مساء

 

كان الاتحاد الليبي لكرة القدم وجه التهنئة إلى منتخب مصر على الفوز الذى حققه خلال مواجهة المنتخبان مساء أمس الجمعة، بهدف نظيف، والذى أقيم على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة عن المجموعة السادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2022 فى قطر. 

 

وغرد حساب الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلا: نبارك للأشقاء في مصر هذا الانتصار ونشكرهم على كرم الضيافة وحسن الاستقبال نلتقي بكم يوم الإثنين في مدينة بنغازي للقاء الإياب. 

 

انتهت أحداث مباراة منتخب مصر أمام نظيره الليبي بفوز الفراعنة بهدف دون مقابل، في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.


تفاصيل مباراة مصر وليبيا

بدأ محمد صلاح نجم منتخب مصر لمساته الأولى في المباراة بمراوغه رائعة لدفاعات ليبيا من الجبهة اليمنى للفراعنة، ولكن تم قطع الكرة بخطأ على لاعب ليبيا.

 

وفي الدقيقة السابعة من عمر المباراة توغل لاعبو ليبيا بين دفاعات منتخب مصر وحاولو الوصول إلى مرمى محمد الشناوي ولكن اقتنص الكرة أحمد فتوح ومنع الوصول إلى منطقة جزاء منتخبنا الوطني.

 

ومرر محمد صلاح كرة رائعة من خلف المدافعين في الدقيقة 8 من عمر المباراة، ولكن لم يستطيع مصطفى محمد أن يسيطر على الكرة وابتعدت حتى وصلت إلى حارس مرمى ليبيا.

 

ونفذ لاعبو منتخب مصر جملة رائعة من الجبهة اليسرى عن طريق عبد الله السعيد الذي مرر كرة لمصطفى محمد الذي سندها على محمد صلاح ولكن اقتنصها دفاع ليبيا.


ومن بعدها نظم منتخب مصر كرة أخرى ولكن لم يستطع استغلالها في تسجيل هدف تقدم على ليبيا.
 

ومرر محمد صلاح كرة رائعة في الدقيقة 16 من عمر المباراة انتزعت آهات الجماهير المتواجدة في مدرجات ملعب برج العرب، ومرت الكرة بطريقة غريبة من أمام قدم عبد الله السعيد ومصطفى محمد لم يستطيع أن يسجلها في المرمى الخالي.

 

ووصل منتخب ليبيا لأول مرة أمام مرمى منتخب مصر في الدقيقة 23 من عمر المباراة في كرة تكاد تكون هي الأخطر في المباراة بسبب خطأ من محمد النني الذي مرت منه الكرة للاعب ليبيا داخل منطقة الجزاء.

 

وسدد النني كرة غريبة في الدقيقة 24 من عمر المباراة من خارج منطقة الجزاء، مرت بعيدة للغاية عن مرمى محمد نشنوش حارس مرمى منتخب ليبيا.

 

وحرم القائم الأيمن لمرمى منتخب مصر لاعبي ليبيا من تسجيل الهدف الأول ف الدقيقة 40 من عمر المباراة.

 

وحاول عمر مرموش لاعب منتخب مصر أن يتوغل بين دفاعات منتخب مصر، في الدقيقة 41 من عمر المباراة وراوغ لاعبي ليبيا ووصل إلى منطقة الجزاء ومررها لمصطفى محمد الذي أعادها على خط منطقة الجزاء وسددها النني خارج المرمى.

 

وحصل منتخب مصر على ركلة حرة مباشرة من منطقة خطرة في الدقيقة 44 من عمر المباراة، وسددها محمد صلاح ولكن تصدى لها نشنوش حارس مرمى ليبيا.

 

تمكن عمر مرموش من تسجيل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى ليبيا عن طريق تسديدة صاروخية في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

 

سيطر منتخب مصر على الكرة بعد تسجيل الهدف الأول وحاصر لاعبي ليبيا في الجبهة اليمنى من ناحية محمد صلاح ولكن انتهى مصير الكرة خارج الملعب دون خطورة على ليبيا.

 

وبهذا الفوز يرتفع رصيد منتخب مصر إلى 7 نقاط ويتصدر المجموعة، وينتظر مباراة العودة أمام ليبيا يوم الاثنين بعد المقبل.

 

 

 

 

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