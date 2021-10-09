الولايات المتحدة تقبل 125 ألف لاجئ خلال العام المالي 2022

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، قبول الولايات المتحدة 125 ألف لاجئ خلال السنة المالية 2022.

وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض، اليوم، أن هذا القرار يأتي لاعتبارات إنسانية أو لمصلحة وطنية.



وأشار إلى أن من بين هؤلاء اللاجئين 40 ألفا من أفريقيا، و15 ألفا من الشرق الأوسط، و10 آلاف من أوربا وآسيا الوسطى، و15 ألفا من أمريكا اللاتينية والكاريبي، و35 ألفا من الشرق الأدنى وجنوب آسيا، و10 آلاف من الاحتياطي غير محددي المنطقة.



من جهته، قال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي- في بيان، عن وزارته، اليوم، تعليقا على القرار الرئاسي: إن هذا القرار يؤكد التزام الولايات المتحدة الراسخ بالاستجابة الإنسانية الدولية بما في ذلك إعادة توطين اللاجئين وتعزيز الاستقرار في مناطق الأزمات، مشيرا إلى أن برنامج قبول اللاجئين حجر الزاوية في التزام الرئيس بإعادة بناء نظام هجرة آمن ومنظم وإنساني.